Femeie amendată la Ostra pentru apel abuziv la 112 după ce a reclamat că este agresată de concubin și apoi a retractat

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Frasin au fost sesizați, vineri după amiaza la ora 17:42, prin 112 de o femeie de 45 de ani din satul Ostra, care a reclamat că partenerul său de viață nu îi dă pace și o scoate afară din casă.

La fața locului, polițiștii au constatat că femeia trăiește de peste 20 de ani în concubinaj cu un bărbat de 71 de ani, la domiciliul acestuia din comuna Ostra.

În după-amiaza zilei de 14 noiembrie, cei doi au consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat, femeia a apelat 112, sesizând incidentul.

Ulterior, la sosirea polițiștilor, aceasta a negat că ar fi efectuat apelul, susținând că partenerul ei a sunat de pe telefonul său, afirmație infirmată atât de bărbat, cât și de operatorul STS 112.

În urma discuțiilor și a completării formularelor de evaluare a riscului, polițiștii au stabilit că nu există un risc iminent asupra vieții sau integrității femeii.

Pentru apelul abuziv la 112, fără un motiv justificat, femeia a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1.000 de lei.

Poliția Suceava reamintește cetățenilor că apelarea nejustificată a serviciului de urgență 112 poate împiedica gestionarea situațiilor reale de pericol și atrage sancțiuni conform legii.