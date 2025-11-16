Tăiere și furt de arbori depistat în satul Țibeni. Doi localnici spun că au găsit în zona luncii arbori tăiați și s-au gândit să-l folosească pentru foc



Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Marginea au fost sesizați, vineri după amiaza, de un angajat al Ocolului Silvic Marginea despre un furt de material lemnos în satul Țibeni, comuna Satu Mare.

Un pădurar, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona prundului din satul Țibeni, a observat în jurul orei 14:00 doi bărbați care transportau material lemnos cu un atelaj hipo.

La fața locului, polițiștii i-au identificat pe cei doi, ambii domiciliați în comuna Satu Mare, în vârstă de 36, respectiv 56 de ani.

Aceștia au declarat că au găsit mai mulți arbori tăiați în zona luncii din Țibeni și au decis să încarce o parte din lemne pentru a le folosi ca lemne de foc.

În urma verificărilor efectuate de personalul silvic, pe sol au fost găsite 9 piese de material lemnos din specia salcie, în cantitate de 1,66 mc, iar în atelajul hipo alte 5 piese, totalizând 0,30 mc.

Materialul lemnos, însumând 1,96 mc, prezenta tăieturi specifice de fierăstrău, fără urme de rupere sau mărci silvice.

Întreaga cantitate a fost predată pădurarului din cadrul Ocolului Silvic Marginea, pe bază de proces-verbal.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „tăiere fără drept de arbori” și „furt de arbori”, iar cercetările sunt continuate de Postul de Poliție Satu Mare pentru stabilirea soluției procedurale.