Accident cu trei mașini și un pieton pe DJ 209 C: Două persoane rănite ușor

Un accident rutier s-a produs vineri, 14 noiembrie 2025, în jurul orei 13:53, în parcarea magazinului „Pro Market” din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia, soldat cu rănirea ușoară a două persoane și avarierea a trei autoturisme.

Potrivit datelor din anchetă, o tânără de 21 de ani din municipiul Suceava, aflată la volanul unui autoturism Suzuki Grand Vitara, a ieșit din parcarea magazinului și s-a angajat într-un viraj la stânga pentru a pătrunde pe DJ 209C, fără a respecta indicatorul „Oprire” și fără a acorda prioritate unui autoturism Audi A6 Avant, care circula dinspre Suceava spre Moara Nica.

În urma coliziunii, Suzuki-ul a fost proiectat în afara carosabilului, acroșând un pieton de 25 de ani din satul Slobozia, comuna Deleni, județul Iași, aflat în colțul intersecției.

Impactul inițial a determinat Audi A6 Avant să pătrundă pe contrasens, unde a lovit un autoturism Audi A4 Avant, oprit pentru a vira stânga spre parcare, condus de un bărbat de 47 de ani din Moara Nica.

În urma accidentului, conducătoarea Suzuki-ului a suferit o contuzie toracică și o contuzie la gleznă dreapta, iar șoferul Audi A6 Avant a fost diagnosticat cu traumatism la bazin și coloană lombară, ambii fiind răniți ușor. Pietonul și conducătorul Audi A4 Avant nu au avut leziuni și au refuzat transportul la spital.

Toți cei implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.