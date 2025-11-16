Tragedie în Suceava: Un bebeluș de 4 luni a murit în pătuțul în care fusese lăsat de mamă



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au fost sesizați, vineri după amiaza, de cadrele medicale ale Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava despre internarea unui bebeluș de aproximativ 4 luni, adus în stop cardio-respirator la Secția de Primiri Urgențe.

Din primele cercetări, a reieșit că o femeie de 28 de ani, domiciliată în municipiul Suceava, se afla acasă împreună cu cei doi copii minori, o fetiță de 3 ani și un băiețel de 4 luni. Aceasta a lăsat cei doi copii în dormitor și s-a deplasat în bucătărie pentru a pregăti mâncarea.

În timp ce supraveghea copiii din bucătărie, femeia a observat că bebelușul gângurea, dar, la scurt timp, s-a instalat liniștea. Revenind în cameră, a găsit copilul de 4 luni cu spume la gură și mucozități albicioase, aparent fără semne vitale.

Aceasta a apelat imediat 112, iar ambulanța a preluat bebelușul în stop cardio-respirator.

Transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Suceava, bebelușul nu a mai putut fi salvat, decesul fiind constatat la ora 14:45, în ciuda manevrelor de resuscitare.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că bebelușul fusese așezat pe burtă pe pat, iar la revenirea mamei în cameră, acesta era nemișcat, cu fața în pătura de pe pat, prezentând mucozități și o substanță brun-roșcată în zona gurii și pe pătură. Examinarea sumară a corpului nu a relevat urme de violență, iar ancheta a scos la iveală că bebelușul suferea de afecțiuni medicale congenitale. Poliția a deschis un dosar penal, cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.