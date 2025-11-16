Incendiu în Hurjuieni: Cabinet stomatologic și locuință afectate



Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață, la ora 1:53, în localitatea Hurjuieni, comuna Gălănești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți, sprijiniți de serviciile voluntare din Gălănești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi și Bilca, au intervenit cu 10 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru a limita dezastrul.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul unei clădiri, fostă casă de locuit, transformată în cabinet stomatologic, precum și construcțiile anexe, aflate în corp comun.

Incendiul s-a extins și la acoperișul unei locuințe învecinate.

Pompierii au reușit să stingă focul la ora 4:30.

Incendiul a distrus acoperișul clădirii și anexele pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, iar acoperișul casei învecinate a fost afectat pe 50 de metri pătrați, împreună cu alte elemente de construcție.

Au fost degradate bunuri diverse, inclusiv aparatură medicală și electronice.

Cauza probabilă a fost un scurtcircuit la un conductor electric defect, flăcările pornind dintr-o magazie anexă.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat o parte din cabinetul stomatologic și locuința învecinată.