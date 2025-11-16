Incendiu la o gospodărie din Horodnic de Sus, stins rapid de pompierii suceveni



Un incendiu a izbucnit ieri, la ora 11:09, la o gospodărie din localitatea Horodnic de Sus.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari din Rădăuți, împreună cu serviciile voluntare din Horodnic de Sus, Horodnic de Jos și Marginea, au intervenit cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră podul și acoperișul unei case de locuit, existând riscul extinderii incendiului la întreaga gospodărie și la o locuință învecinată.

Incendiul a fost lichidat la ora 12:20.

Focul a distrus acoperișul și podul casei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, degradând și tavanele, respectiv pereții construcției.

Cauza probabilă a fost un scurtcircuit la un conductor electric defect.

Din fericire, nu au existat victime, iar pompierii au salvat construcțiile anexe și locuința învecinată, împreună cu bunurile aferente.

Pentru a evita astfel de incidente, pompierii militari suceveni recomandă:

Verificarea periodică a instalațiilor electrice de către personal autorizat;

Înlocuirea cordoanelor electrice uzate;

Evitarea suprasolicitării prizelor;

Neutilizarea instalațiilor electrice improvizate.