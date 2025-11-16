Foaie Verde din Bucovina, atenționează situația zonei de munte din județ se agravează: Muntenii au un mare bun-simț și nu cer nimic gratis, nu țipă, nu ies în stradă, iar pentru asta statul român se face că nu-i vede.



Asociația Foaie Verde din Bucovina atrage atenția asupra situației critice a muntenilor din județul Suceava, o categorie de oameni harnici și cu bun-simț, dar complet ignorați de autorități.

Conform unui comunicat emis de Dan Acibotăriță, coordonatorul asociației, muntenii – locuitorii zonei de munte – trăiesc în condiții grele, lipsiți de sprijin guvernamental, în ciuda contribuției lor la păstrarea frumuseții și autenticității Bucovinei.

„Muntenii sunt oameni puternici, cu frică de Dumnezeu, muncitori și fără pretenții exagerate. Nu cer nimic gratis, nu ies în stradă, dar statul român se face că nu-i vede”, se arată în comunicat.

Lipsa locurilor de muncă, închiderea fabricilor de mobilă și cherestea, distrugerea taberelor de copii și defrișările masive au adâncit sărăcia în zonă,iar Prețul mic al laptelui, care nu acoperă nici hrana animalelor, agravează situația.

Asociația critică dur politicile guvernamentale, în special noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan, considerate imposibil de plătit de munteni.

„Cu ce bani să-și plătească un muntean taxa de sănătate sau contribuția la pensie, dacă totul a fost dărâmat în zona lor?”, întreabă retoric Acibotăriță.

Comunicatul subliniază ipocrizia clasei politice, care cere voturile muntenilor în campaniile electorale, promițând sprijin, dar îi abandonează ulterior.

„Prețul la lapte este un foarte mic, nu acoperă nici măcar hrana animalelor, fabricile de mobilă, de cherestea din zonă au fost închise, taberele de copii distruse, muntele a fost dezbrăcat de pădure, iar tu, nenorocit de stat, nu vrei să-l ajuți. Ba mai mult, prin gândirea de fanariot a domnului Ilie Bolojan, Prim-Ministru României, îi mai bagi niște taxe pe care știi foarte bine că nu le poate plăti. Ironia sorții este că în campanie, le ceri voturile promițându-le o grămadă de lucruri bune”, arată Acibotăriță.

Foaie Verde din Bucovina face un apel pentru măsuri urgente care să sprijine comunitățile montane din Suceava, avertizând că ignorarea lor riscă să ducă la dispariția unui mod de viață tradițional și a unei categorii de oameni esențiali pentru identitatea regiunii.