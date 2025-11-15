Primăria Suceava: Modernizare accelerată a stațiilor de autobuz – Piața Burdujeni reabilitată, urmează Stația Gara Ițcani



Primăria Municipiului Suceava anunță progrese în programul de reabilitare a infrastructurii de transport public local, parte a unui proiect amplu de modernizare urbană demarat în 2024. Stația de autobuz din Piața Burdujeni, a fost recent înlocuită cu un model modern, echipat cu facilități îmbunătățite pentru confortul călătorilor.

Această lucrare se înscrie în eforturile municipalității de a moderniza rețeaua de stații de autobuz prin investiții cu fonduri proprii și parteneriate private, într-un context în care se dorește ca transportul public să atragă cât mai mulți călători.

Piața Burdujeni, situată pe trasee aglomerate precum linia 4 (Cinema Burdujeni – Centru) și linia 28 (Burdujeni – Ițcani), a fost prioritară datorită traficului intens – peste 5.000 de pasageri zilnic – și stării vechii structuri, afectată de intemperii și uzură.

În perioada imediat următoare, atenția se va îndrepta către stația de autobuz de la Gara Ițcani, care va fi supusă unui proces similar de înlocuire și modernizare. Această locație, crucială pentru conexiunea cu rețeaua feroviară și liniile urbane precum 5 (Gara Ițcani – Obcini) sau 30 (Gostat Ițcani – Centru)

Această modernizare se aliniază cu inițiativele recente, precum cele propuse de trei companii locale – Iulius Mall Suceava, SC Auto Albina SRL și Savcom –, care și-au asumat costurile pentru reabilitarea stațiilor din zone precum Spital, IRIC și Obcini-Flori, aprobate de Consiliul Local.

De aasemenea, în octombrie 2025 a fost pusă în funcțiune prima stație modernizată pentru Transportul Metropolitan în Piața Dom Polski, marcând un an de la preluarea mandatului noii administrații.