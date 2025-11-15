Autoturism căutat de autoritățile din Franța, găsit în trafic în zona Vicov cu numere ucrainene



Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus au oprit în trafic un autoturism marca Peugeot, căutat de autoritățile franceze.

Potrivit STPF Suceava, mașina, evaluată la 13.000 de euro, avea plăcuțe de înmatriculare ucrainene și un certificat de înmatriculare fals.

Astfel, vineri, 14 noiembrie, în jurul orei 11:15, în baza unei analize de risc, polițiștii au oprit un sucevean care conducea autoturismul pe drumurile publice. În urma controlului, au apărut suspiciuni privind autenticitatea certificatului de înmatriculare prezentat.

Atât conducătorul auto, cât și vehiculul au fost conduși la sediul instituției pentru verificări suplimentare.În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că certificatul de înmatriculare cu însemne ucrainene era fals, iar autoturismul figura ca fiind căutat de autoritățile franceze, cu semnalare emisă pe 29 iulie 2025.

Mașina a fost indisponibilizată la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea investigațiilor.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tăinuire, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale.