Ucrainean cu permis fals și sucevean cu permis suspendat, depistați la ieșirea din România prin PTF Siret

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret au întocmit dosare penale pentru doi cetățeni care au săvârșit infracțiuni la regimul circulației rutiere, vineri, 14 noiembrie 2025, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

Astfel, potrivit STPF Suceava, în jurul orei 17:00, pe sensul de ieșire din România, un cetățean român de 32 de ani, domiciliat în județul Suceava, a fost depistat conducând un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Acesta este cercetat pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat.

Câteva minute mai târziu, pe sensul de intrare în țară, un cetățean ucrainean de 46 de ani a prezentat un permis de conducere aparent emis de autoritățile ucrainene.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că documentul era fals, iar bărbatul nu deținea permis de conducere. Acesta este cercetat pentru uz de fals și conducerea unui autovehicul fără permis.