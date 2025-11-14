Sezonul reducerilor continuă la Iulius Mall Suceava: profită de ofertele speciale de Black Friday



Perioada reducerilor continuă la Iulius Mall Suceava! În weekend-ul 14-16 noiembrie, magazinele tale preferate te așteaptă cu discounturi la colecțiile de toamnă-iarnă, accesorii, bijuterii și produse de frumusețe. Consultă catalogul online și află în ce perioadă are reduceri fiecare magazin!

Motivi îți oferă 50% reducere la articolele selectate din cea mai nouă colecție de sezon, în timp ce Escudo te așteaptă cu 20% reducere la achiziționarea a două produse și 30% dacă alegi trei. De asemenea, Bigotti continuă promoțiile de până la 20% la întreaga colecție, Intersport îți aduce prețuri cu până la 50% mai mici, iar Adidas ți-a pregătit discounturi de până la 30%.

Iar dacă ești pasionată de frumusețe, nu vei pleca acasă cu mâna goală: The Makeup Shop și Cupio te răsfață cu discounturi de până la 50% la produse de make-up, manichiură și îngrijire, perfecte pentru a-ți completa rutina de beauty.

Dacă vrei să adaugi o notă de eleganță ținutelor tale, vizitează magazinele de bijuterii din Iulius Mall: Atlantis Gold oferă până la 20% reducere la bijuteriile din argint, iar verighetele din aur sunt acum la un preț redus.

Iar dacă ți-ai propus o sesiune de shopping prelungită, zona de food este locul perfect pentru o pauză gustoasă! Te bucuri de 30% reducere la shaorma de pui la lipie la MADO și de oferte speciale la Cartofisserie și YUMM.

Fie că îți pregătești garderoba pentru sezonul rece, cauți cadoul ideal sau vrei să profiți de ofertele momentului, la Iulius Mall Suceava te așteaptă o experiență completă de shopping, într-o atmosferă plină de energie și surprize!