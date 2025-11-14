Președintele Gheorghe Șoldan anunță finalizarea modernizării DJ 176 pe tronsonul Brodina – Brodina de Jos, la mai puțin de un an de când a fost preluat la 65 la sută execuție



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat vineri, printr-un comunicat de presă, finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 176, pe tronsonul de aproape 6 kilometri dintre localitățile Brodina și Brodina de Jos.

Acest drum, vital pentru comunitatea locală, completează eforturile de modernizare a infrastructurii județene, care însumează peste 105 kilometri în primul an de mandat al președintelui Șoldan (octombrie 2024 – octombrie 2025).

Proiectul, preluat în octombrie 2024 cu un stadiu fizic de 65%, a fost finalizat în mai puțin de un an, datorită unei gestionări eficiente.

Investiția, în valoare de 20,6 milioane de lei, a fost finanțată prin Programul Anghel Saligny.

Lucrările au inclus șanțuri betonate, podețe noi, zone consolidate cu gabioane și construirea a trei poduri noi peste pâraiele Negru și Brodina, unul de 18 metri și două de aproximativ 30 de metri.

„ Pe lângă proiectele noi și investițiile record din acest an în modernizarea infrastructurii rutiere, ne asigurăm totodată că nu se vor mai înregistra întârzieri la proiectele vechi și le ducem pe toate la bun sfârșit”, a declarat Gheorghe Șoldan.