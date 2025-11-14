Suceava Râde în Noiembrie: Cătălin Bordea și Nelu Cortea aduc show-ul „Nimic Subtil” în două seri explozive



Umorul direct și nefiltrat al lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea ajunge la Suceava, unde cei doi comedianți vor susține show-ul de stand-up comedy „Nimic subtil” în cadrul a două reprezentații distincte, pentru a satisface cererea mare a publicului din regiune.

Într-o lume care ne cere adesea să fim discreți și să ne ascundem emoțiile, Bordea și Cortea aleg calea onestă. Ei promit un spectacol în care „Filtru? Nu există. Subtilitate? Zero. Glume? Din plin.”, spunând lucrurilor pe nume, așa cum îi știm.

Ambele evenimente vor avea loc la Auditorium Joseph Schmidt din cadrul Universității Ștefan Cel Mare.

Prima șansă de a-i vedea pe cei doi este Joi, 20 noiembrie, de la ora 20:00.

Pentru cei care nu pot ajunge la spectacolul principal, organizatorii au programat un al doilea show în weekend, pe Sâmbătă, 22 noiembrie, începând cu ora 18:00.

Biletele se găsesc aici: https://headliners.iabilet.ro/bilete-suceava-stand-up-comedy-cu-bordea-cortea-nimic-subtil-117596/

https://headliners.iabilet.ro/bilete-suceava-stand-up-comedy-cu-bordea-cortea-nimic-subtil-early-show-117592