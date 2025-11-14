Tânăr din Zamostea arestat preventiv pentru că și-ar fi agresat sexual nepoata în vârstă de 7 ani


Un tânăr de 23 de ani din satul Nicani, comuna Zamostea a fost arestat preventiv, joi, fiind acuzat de „agresiune sexuală săvârșită asupra unei minore” în dauna unei fetițe de 7 ani, nepoata suspectului.

Cazul a fost sesizat la 15 mai 2024, când o rudă a victimei a raportat că minora ar fi fost abuzată sexual de tânăr, în perioada martie-aprilie 2024, la o adresă din municipiul Suceava.

Inițial, fapta a fost încadrată ca „viol săvârșit asupra unui minor”.

Ulterior, la 29 octombrie 2025, încadrarea juridică a fost schimbată în „agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”.

În urma investigațiilor complexe, s-a stabilit că suspectul, profitând de relația de încredere, a atins-o pe minoră în zone intime.

Prin ordonanța din 3 noiembrie 2025, confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a dispus continuarea urmăririi penale, iar la 12 noiembrie 2025, procurorul a pus în mișcare acțiunea penală.

Pe 13 noiembrie 2025, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat Judecătoriei Suceava, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile și a fost transferat într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările, coordonate de Biroul Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava, continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.


