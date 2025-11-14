Incendiu stins rapid în Suceava: Autoturism avariat în parcarea unui supermarket



Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată joi după amiaza la ora 17:30 prin apel la 112 de un angajat al unei firme de pază, care a raportat un incendiu la un autoturism parcat în zona unui supermarket de pe strada Zamcei din municipiul Suceava.

La fața locului, angajatul firmei de pază a relatat că a observat fum gros ieșind de sub capota unui Volkswagen Golf, sugerând arderea unor componente.

Două echipaje ale ISU Suceava și un echipaj SMURD au intervenit prompt.

Proprietarul autoturismului, prezent la sosirea pompierilor, a dezasigurat vehiculul, permițând stingerea rapidă a incendiului.

Conform procesului-verbal de intervenție, incendiul a afectat capitonajul de protecție al compartimentului motor și a deteriorat capacul de plastic al autoturismului, fiind cauzat de efectul termic datorat unei protecții necorespunzătoare. Proprietarul a declarat că nu dorește continuarea cercetărilor și a refuzat să depună plângere penală.

În acest caz, polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare.