Intervenție salvatoare în Șcheia: Poliția a oprit un tren pentru a preveni o tragedie

Secția 9 Poliție Rurală Șcheia a fost sesizată, joi după amiaza în jurul orei 16:30 prin apel la 112 de o femeie din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia, care a anunțat că soțul său intenționează să se sinucidă aruncându-se în fața unui tren.

Patrula de serviciu s-a deplasat imediat la locul indicat, în apropierea zonei cunoscute drept „Zidul Morții” din satul Sf. Ilie.

Apelanta a confirmat că soțul său se afla pe calea ferată, așteptând trecerea unui tren.

În timpul deplasării, polițiștii au observat un tren care se apropia din direcția Suceava spre Stroiești. Pentru a preveni un incident tragic, aceștia au efectuat semnale repetate de oprire, determinând trenul să încetinească și să se oprească la timp.

Lângă linia de cale ferată a fost identificat bărbatul, un localnic din Sf. Ilie, aflat într-o stare de agitație.

La fața locului a sosit și un echipaj medical, care a evaluat atât bărbatul, cât și soția sa. Bărbatul a declarat că, în urma unei dispute cu soția și pe fondul unor gânduri suicidale persistente, a decis să aștepte trenul programat în jurul orei 16:30 pentru a-și pune capăt vieții.

Soția sa a alertat autoritățile, ceea ce a permis intervenția rapidă.

După completarea formularului de evaluare a riscului, care nu a indicat un pericol iminent pentru viața bărbatului, acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava și ulterior internat la secția de psihiatrie Burdujeni pentru îngrijiri de specialitate.


