USV, reprezentată la masa rotundă internațională „Limba spaniolă ca moștenire migraționistă” de la Institutul Cervantes din București



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va fi prezentă miercuri, 20 noiembrie 2025, începând cu ora 11:00, la Institutul Cervantes din București, în cadrul mesei rotunde „El español como herencia migratoria” (Limba spaniolă ca moștenire migraționistă). Evenimentul marchează deschiderea oficială a atelierului internațional „Despre identitate”, organizat de lect. univ. dr. Carmen Burcea, de la Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă al Universității din București.

Sesiunea, care se va desfășura integral în limba spaniolă, va fi deschisă de Excelența Sa Abel Murcia Soriano, directorul Institutului Cervantes din București, și îi va avea ca invitați pe trei specialiști cu colaborări îndelungate în domeniu:

Cristina Bleorțu – lector univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

– lector univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Héctor Álvarez Mella – Universitatea din Heidelberg

– Universitatea din Heidelberg Paul Buzilă – Universitatea din București

Moderatoarea evenimentului va fi lect. univ. dr. Carmen Burcea, care va coordona discuțiile pe tema transmiterii limbii spaniole ca limbă moștenită în contextul migrației românești către și din Spania, rolul acesteia în construirea identităților biculturale și valoarea sa afectivă și simbolică pentru noile generații.

Spania rămâne una dintre principalele destinații ale diasporei românești și, în ultimii ani, a devenit cea mai importantă sursă de întoarcere a migranților români. Acest dublu flux a generat fenomene lingvistice și identitare complexe, în care spaniola funcționează ca o „limbă de moștenire” pentru copiii și nepoții migranților întorși în România.

Masa rotundă se înscrie în proiectul internațional „El español en Europa”, coordonat de Observatorul Limbii Spaniole în Europa (Universitatea din Heidelberg), Universitatea din Zurich și Observatorul Global al Limbii Spaniole al Institutului Cervantes, proiect la care contribuie activ atât Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cât și Universitatea din București.

Atelierul „Despre identitate” va continua vineri, 22 noiembrie, la Universitatea din București, cu alte sesiuni dedicate memoriei colective, migrației și dimensiunilor multiple ale identității culturale și lingvistice.

Participarea USV la acest eveniment subliniază poziția consolidată a universității sucevene în cercetarea limbii spaniole ca limbă de contact și moștenire în Europa Centrală și de Est, precum și colaborarea strânsă cu parteneri prestigioși din Germania, Elveția și Spania.