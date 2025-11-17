ANM emite cod galben de vânt puternic în zona de munte și avertizează că urmează vreme cu ploi importante cantitativ, ninsori la munte și răcire accentuată în toată țara



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi o informare meteorologică valabilă până joi dimineața, 20 noiembrie, ora 10:00, și un Cod Galben de intensificări ale vântului pentru următoarele 18 ore.

De azi după-amiază (17 noiembrie) începe să plouă serios în vestul țării În Banat și Crișana vor apărea averse cu descărcări electrice, iar din seara zilei de luni ploile se extind în cea mai mare parte a României. Până joi dimineață se vor acumula în medie 20-25 l/mp, iar izolat, mai ales în vest, nord-vest și la munte, cantitățile vor depăși 30-40 l/mp.

Noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) ninge abundent la munte În toate masivele montane va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. În zonele mai joase din centru și nord-est sunt așteptate precipitații mixte (lapoviță și ninsoare).

Cod Galben de vânt puternic până miercuri dimineață (18 noiembrie, ora 06:00)

În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei: rafale de 50-60 km/h, izolat 70 km/h

La munte: 70-90 km/h, iar peste 1.700 m altitudine rafalele vor atinge 90-120 km/h (viscolind zăpada)

În restul țării vântul va sufla tare temporar, cu 40-60 km/h.

Răcire bruscă

Marți, 18 noiembrie, vremea se răcește accentuat în vest, nord, centru și nord-est.

Miercuri, 19 noiembrie, frigul cuprinde toată țara, temperaturile urmând să fie cu mult sub mediile normale pentru această perioadă.