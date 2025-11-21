Rezultate alarmante după simularea Evaluării Naționale 2025 în județul Suceava: doar 45% dintre elevi ar lua media peste 5, iar la matematică promovabilitatea este sub 30%



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele simulării examenului de Evaluare Națională 2025. Datele arată performanțe îngrijorătoare, mai ales la matematică, unde doar 28% dintre elevi au obținut note peste 5.

Rezultate complete:

Limba și literatura română Media județeană: 5,73 Promovabilitate (≥5): 61,1% (3.823 din 6.259 elevi) 4 elevi au luat nota 10 53 de elevi au luat sub 2

Media județeană: Promovabilitate (≥5): (3.823 din 6.259 elevi) 4 elevi au luat nota 10 53 de elevi au luat sub 2 Matematică Media județeană: 4,28 Promovabilitate (≥5): doar 28,0% (1.745 din 6.227 elevi) Doar 1 elev a luat nota 10 Peste 55% dintre elevi au luat note sub 5 (3.482 elevi sub 5)

Media județeană: Promovabilitate (≥5): (1.745 din 6.227 elevi) Doar 1 elev a luat nota 10 Peste 55% dintre elevi au luat note sub 5 (3.482 elevi sub 5) Media generală Media județeană: 5,02 Promovabilitate (media ≥5): 45,0% (2.790 din 6.200 elevi) Cea mai mare medie: 9,75 Nicio medie de 10

Clasamentul tranșelor la matematică arată clar criza:

31% au luat între 3,00–3,99

26,4% între 4,00–4,99

doar 5,2% au luat note peste 8

Cel mai probabil, Inspectoratul Școlar Județean Suceava urmează să analizeze rezultatele în fiecare școală, iar până la examenul real din vară să fie organizate programe intense de pregătire suplimentară, în special la matematică.