Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc rămâne fără medic pediatru timp de 18 zile: Secția de pediatrie se închide complet

Managerul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, Adrian Cosinschi, a anunțat că, începând din data de 21 noiembrie, și până pe 8 decembrie 2025, secția de pediatrie va fi închisă complet, din cauza plecării în concediu a singurului medic pediatru activ. Un al doilea medic pediatru se află deja în concediu de creștere a copilului.

În această perioadă de aproape trei săptămâni, spitalul nu va mai putea efectua consultații pediatrice. Părinții sunt îndrumați să apeleze cu prioritate la medicii de familie care au competențe în patologie pediatrică. Cazurile care ajung totuși la Unitatea de Primiri Urgențe vor fi evaluate de medicii de gardă (specialiști în patologie adultă) și, dacă situația o impune, vor fi redirecționați către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, singura unitate din județ cu gardă permanentă de pediatrie.

„Criza medicilor pediatri este reală și profundă. În ciuda tuturor demersurilor – scoateri la concurs, anunțuri repetate – nu am reușit să ocupăm postul vacant. Ne pare extrem de rău pentru disconfortul creat familiilor din zonă și le cerem înțelegere pentru o situație pe care, în acest moment, nu o mai putem controla”, a transmis conducerea spitalului.

Până la revenirea medicului din concediu, orice urgență pediatrică din zona Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei – Gura Humorului va trebui rezolvată fie la medicul de familie, fie direct la Suceava (aproximativ 70–90 km distanță).