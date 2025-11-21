CSU Suceava – Potaissa Turda, sâmbătă de la 17:30: Vrem să ținem punctele acasă cu sala plină de susținători



Universitatea Suceava primește sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 17:30, pe vicecampioana Potaissa Turda, în etapa a 9-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Va fi primul meci pe teren propriu după o pauză de aproape șase săptămâni.

Antrenorul Bogdan Șoldănescu, jucătorii George Șelaru și Adi Tîrzioru au vorbit despre importanța acestui duel și despre perioada încărcată care urmează.

„Îi așteptăm pe suporteri să fie mai gălăgioși ca niciodată! Avem nevoie de presiune pe adversar ca să ținem punctele la Suceava. Turda e vicecampioana, dar suntem capabili să câștigăm. Avem și o revanșă de luat după ce anul trecut am simțit că ni s-au luat puncte pe nedrept în retur”, a declarat Bogdan Șoldănescu.

Adi Tîrzioru este încrezător: „Avem așteptări foarte mari. Turda are atac constant, extreme rapide și unul dintre cei mai buni portari din România – Mihai Popescu. Dar și noi avem atuurile noastre. Sper să avem sala plină și să câștigăm alături de fanii noștri minunați!”

George Șelaru a vorbit despre oboseala posibilă a adversarilor după meciul european cu Flensburg și despre programul infernal care urmează: „După cinci săptămâni de pauză, jucăm acum cinci meciuri tari, patru acasă. Ne propunem puncte în fiecare partidă, indiferent de adversar.”

Din păcate, CSU va resimți absența pe termen lung a interului dreapta Botond Balazs, accidentat grav. Locul său va fi acoperit de tinerii Claudiu Lazurcă și Bogdan Niculaie.

Bogdan Șoldănescu a vorbit și despre parcursul următor al echipei:

„Urmează un tur de forță pentru noi: cinci partide în trei săptămâni, dintre care patru pe teren propriu, împotriva unor adversari tari. Ne propunem să câștigăm puncte din fiecare meci. Începem cu cel de sâmbătă, cu Turda, dar și în viitor, chiar dacă întâlnim adversari mai bine cotați sau echipe care au terminat sus sezonul trecut, ne propunem meci de meci să câștigăm. Cred că am arătat un handbal bun până acum și suntem îndreptățiți să sperăm la maximum din fiecare meci. Chiar și cu Dinamo acasă o să ne luptăm. De fiecare dată am făcut-o, iar uneori doar experiența lor mai mare sau valoarea individuală ne-au făcut să cedăm punctele. Ne luptăm cu fiecare adversar, indiferent de numele lui, și cred că avem o echipă determinată să facă acest lucru”.