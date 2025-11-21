Controale Apele Române la Molid: Două firme amendate cu 110.000 lei pentru exploatări neconforme pe râul Moldova. Legătura cu secarea fântânii ce alimenta șapte blocuri – exclusă



În urma unei sesizări telefonice primite pe 17 noiembrie cu privire la scăderea nivelului apei freatice în satul Molid, comuna Vama, o echipă mixtă formată din specialiști ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava și Direcția Județeană de Mediu s-a deplasat imediat în teren pentru a verifica situația.

La momentul controlului, fântâna care alimentează șapte blocuri de pe malul stâng al râului Moldova avea din nou apă, după ce Primăria comunei Vama o adâncise în regim de urgență. În prezent, sursa este perfect funcțională, ceea ce demonstrează că stratul acvifer local este în continuare activ, iar nivelul freatic scăzuse temporar sub cota inițială de captare.

Cu această ocazie, în intervalul 17–19 noiembrie 2025, reprezentanții SGA Suceava și ai Administrației Bazinale de Apă Siret – Inspecția Bazinală a Apelor au efectuat un control amplu și măsurători topografice asupra lucrărilor de decolmatare, regularizare și reprofilare a albiei râului Moldova prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrele Molid 1 și Molid 2, situate la aproximativ 300 de metri de blocurile afectate.

S-au constatat abateri grave. În perimetrul Molid 1, exploatat de SC Calcarul SA, lucrările de excavare s-au realizat sub cota talvegului autorizat, motiv pentru care societatea a fost sancționată cu amendă contravențională de 75.000 de lei. Totodată, se calculează volumul extras ilegal, iar SGA Suceava a propus retragerea autorizației de gospodărire a apelor. În perimetrul Molid 2, SC Casa Design SRL a primit amendă de 35.000 de lei pentru realizarea unui canal neautorizat de dirijare a cursului râului Moldova.

Cu toate acestea, verificările au demonstrat că nu există o legătură directă și certă între activitatea de exploatare și lipsa temporară a apei din fântână. Exploatarea era oprită de circa două săptămâni în perimetrul Molid 1, iar în perimetrul Molid 2 lucrările propriu-zise nici nu începuseră.

Analiza datelor meteorologice și hidrogeologice din ultimul an arată o scădere generală a precipitațiilor și a nivelului apelor subterane în întregul bazin hidrografic Siret, inclusiv pe râul Moldova. În comuna Vama, două foraje monitorizate constant indică o coborâre a nivelului hidrostatic cu aproximativ 20 cm, efect al secetei prelungite.

„Siguranța resurselor de apă este o prioritate pentru Administrația Bazinală de Apă Siret. Constatările noastre arată că scăderea nivelului apei din fântâna respectivă are cauze naturale, asociate unei perioade prelungite de deficit de precipitații. În același timp, acolo unde am identificat nerespectări ale normelor legale în activitățile de exploatare, am dispus măsurile punitive prevăzute de lege. Vom continua să acționăm cu responsabilitate pentru protejarea populației și a mediului”, a declarat Relu Adam, directorul ABA Siret.