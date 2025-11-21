Autorul accidentului mortal de la Arghira a fost găsit și reținut în arest



Un tânăr a fost arestat preventiv după ce a condus fără permis un autoturism și a accidentat mortal un localnic la Arghira.

Un bărbat de 47 de ani din comuna Preutești a murit miercuri seara după ce a fost lovit în plin de un autoturism Volkswagen pe DJ 208, la intrarea în localitatea Arghira.

Potrivit anchetei polițiștilor, pietonul se deplasa regulamentar pe partea carosabilă, dinspre Fălticeni către Dolhasca, când a fost surprins și accidentat mortal de un autoturismul condus de un tânăr în vârstă de 22 de ani, localnic, care circula din sens opus.

După impact, șoferul și-a continuat deplasarea, părăsind locul accidentului fără să anunțe poliția și fără să acorde vreun ajutor victimei. În ciuda intervenției echipajelor medicale, bărbatul de 47 de ani a fost declarat decedat la fața locului.

Șoferul a fost identificat de polițiști și mașina a fost găsite în curte.

Suspectul a recunoscut fapta. El nu are permis de conducere.

Tânărul a fost reținut în arest joi seara și este prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, conducere fără permis și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de cercetare.