Pădurile nu „dispar”, se regenerează: Romsilva răspunde acuzațiilor de defrișări la Ocolul Silvic Broșteni

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a transmis vineri un mesaj clar în urma imaginilor virale și a acuzațiilor repetate de „defrișări masive” și „tăieri ilegale” în zona Ocolului Silvic Broșteni, Direcția Silvică Suceava – imagini care au circulat intens în perioada inundațiilor, dar și în ultimele săptămâni.

„Nu este vorba nici de defrișare, nici de tăieri ilegale”, a declarat Cătălin Gemănar, șeful Ocolului Silvic Broșteni.

Cele 700 de hectare care apar „goale” în fotografiile din dronă sau în imaginile satelitare nu sunt rezultatul exploatărilor abuzive, ci al unor calamități naturale: două furtuni extrem de violente din anii 2016 și 2017 care au doborât la pământ pădurea pe suprafețe întinse.

După dezastru, silvicultorii au intervenit rapid:

au extras arborii rupți și doborâți de vânt

au curățat și pregătit terenul

au reîmpădurit integral toate suprafețele afectate

De la nivelul solului, realitatea este complet diferită față de ce se vede din aer: mii de puieți plantați și îngrijiți an de an formează deja o nouă generație de pădure, care crește treptat și va înlocui în totalitate pădurea pierdută acum nouă ani în urma fenomenelor meteo extreme.

„Din dronă se vede doar golul rămas după calamitate și după lucrările de curățare obligatorie. Ce nu se vede sunt puieții care cresc acolo de ani de zile. Pădurea se regenerează, exact așa cum prevede legea și cum facem de fiecare dată după astfel de evenimente”, a completat Cătălin Gemănar.

Romsilva a publicat un material video filmat chiar în zonă, în care diferența dintre imaginea de sus și realitatea de la sol este evidentă.