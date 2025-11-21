Guvernatorul regiunii Cernăuți, discuții la București cu vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu. Trei comune sucevene au semnat înțelegeri cu localități din Cernăuți



Ruslan Zaparaniuk, președintele Administrației Militare Regionale Cernăuți, a prezentat rezultatele vizitei oficiale efectuate în această săptămână la București, în cadrul Forumului „Rebuilding Ukraine Forum 2025” – eveniment organizat de Ambasada Ucrainei în România și Camera de Comerț Bilaterală Româno-Ucraineană.

În fața mediului de afaceri românesc, guvernatorul a prezentat un pachet concret de proiecte de investiții din regiunea Cernăuți, cu accent pe reconstrucția post-război și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere.

„Cu această ocazie, am avut o întâlnire substanțială la Ambasada Ucrainei în România cu Excelența Sa Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar Igor Prokopciuk și am discutat acolo cu reprezentanți ai presei române despre cooperarea dintre regiunea Cernăuți și județele și comunitățile din România, despre proiectele comune de dezvoltare a infrastructurii transfrontaliere și despre reforma învățământului din Ucraina”, a spus Zaparaniuk.

El a reamintit că a participat la Ziua Limbii Ucrainene în România și celebrarea a 35 de ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România – organizație care de 35 de ani contribuie activ la cooperarea constructivă dintre Ucraina și România, ajută la stabilirea relațiilor de parteneriat între regiuni și comunități ale celor două țări și apără cu fermitate interesele comunității ucrainene de pe teritoriul României.

La acest eveniment a fost semnat pentru prima dată un acord de cooperare între regiunea Cernăuți și județul Timiș. De asemenea, 11 comunități bucovinene au semnat acorduri cu 12 comune din România, a arătat guvernatorul care și-a exprimat convingerea că aceste înțelegeri vor da în timp rezultate de calitate.

Zaparaniuk a precizat că a avut și o discuție substanțială cu directorul general al Departamentului pentru Relații cu Vecinii Răsăriteni din MAE român, Dan Iancu, despre noua Inițiativă Carpatică de Integrare propusă de Ucraina, că a discutat cu secretarul de stat în Ministerul Educației din România, Calloș Zoltan, și cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Robu.

„La însărcinarea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, menținem un contact permanent cu partenerii străini pentru înțelegere reciprocă, sprijin reciproc și realizarea proiectelor comune care vizează dezvoltarea și întărirea ambelor state și a regiunilor noastre”, a subliniat Zaparaniuk.

Totodată el a mulțumit poporului român pentru sprijinul acordat Ucrainei.

„Mulțumesc poporului român pentru ajutorul multilateral acordat Ucrainei, pentru adăpostul oferit ucrainenilor care și-au părăsit casele din cauza războiului și pentru susținerea neclintită a integrității teritoriale, suveranității și independenței țării noastre! Continuăm să lucrăm pentru dezvoltarea regiunii Cernăuți și pentru victoria Ucrainei!”, a concluzionat Ruslan Zaparaniuk.