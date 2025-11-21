Din 2 decembrie, Primăria Suceava taie cablurile „fantomă” de pe stâlpi: începe curățenia aeriană în centrul orașului



Primăria Municipiului Suceava a anunțat oficial că, începând de luni, 2 decembrie 2025, vor demara lucrările de îndepărtare a cablurilor neetichetate, neutilizate, rupte sau căzute de pe stâlpii din centrul orașului.

Zonele vizate în prima etapă:

Bulevardul 1 Decembrie 1918

Bulevardul 1 Mai

Strada Ștefan cel Mare

Strada Ana Ipătescu (până la intersecția cu Mirăuți)

Strada Petru Rareș (până la intersecția cu Vasile Alecsandri)

Strada Vasile Alecsandri

Strada Mihai Eminescu

Strada Mărăști

Bulevardul George Enescu

Calea Obcinelor

Strada Universității

Acțiunea reprezintă prima fază concretă a proiectului amplu de trecere în subteran a tuturor cablurilor aeriene din municipiu – un proiect menit să elimine aspectul dezordonat al stâlpilor încărcați și să modernizeze complet infrastructura de utilități prin reconfigurarea rețelelor în canale tehnice subterane.

Operatorii de telecomunicații și furnizorii de energie electrică au fost notificați anterior pentru identificarea și etichetarea cablurilor proprii. Cele care nu au fost marcate sau care sunt clar nefuncționale vor fi îndepărtate.

Primăria face apel la toți operatorii pentru sprijin instituțional și operativ și mulțumește sucevenilor pentru înțelegere pe durata lucrărilor.