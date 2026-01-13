Primăria Suceava lansează procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu în zona strada Păcii – Cuza Vodă II (Burdujeni) – înscrieri începând cu 29 ianuarie 2026



Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat că, începând cu data de 29 ianuarie 2026, va organiza procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu aferente zonei strada Păcii – Cuza Vodă II, situată în cartierul Burdujeni.

Procedura se desfășoară în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 321 din 23 decembrie 2025, care aprobă Regulamentul de funcționare a parcărilor de domiciliu și în regim mixt cu autotaxare din municipiul Suceava. Acest regulament stabilește criteriile de eligibilitate, documentele necesare, prioritățile de atribuire și modul de plată pentru locurile de parcare rezervate rezidenților.

Informații suplimentare și înscrieri: Persoanele interesate pot obține detalii complete și pot depune documentele la Serviciul Parcări Auto cu Autotaxare din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, situat în B-dul 1 Mai nr. 5A.

Primăria reamintește că atribuirea locurilor de parcare de domiciliu se face în baza Regulamentului aprobat recent, care vizează o gestionare echitabilă și transparentă a spațiilor limitate din zonele rezidențiale aglomerate

Toți locuitorii din zona vizată sunt invitați să consulte informațiile suplimentare disponibile pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Suceava sau să contacteze direct Serviciul Parcări pentru clarificări. Procedura va continua până la ocuparea tuturor locurilor disponibile, în ordinea criteriilor stabilite de regulament.

Informații complete privind parcările de domiciliu și în regim mixt cu autotaxare din municipiul Suceava – Regulament aprobat prin HCL nr. 321/23.12.2025

Primăria Municipiului Suceava aduce la cunoștința locuitorilor regulile detaliate de funcționare a parcărilor de domiciliu și în regim mixt cu autotaxare, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 321 din 23 decembrie 2025. Documentul vizează o gestionare echitabilă și transparentă a spațiilor limitate de parcare în zonele rezidențiale aglomerate ale orașului.

Principalele prevederi ale regulamentului

Parcările de domiciliu

Se atribuie contra cost câte un loc de parcare pentru fiecare locuință/apartament.

câte un loc de parcare pentru fiecare locuință/apartament. Interval de rezervare exclusivă: luni–vineri, 16:00–08:00 și sâmbătă, duminică și sărbători legale – 24h/24h .

și . În intervalul luni–vineri, 08:00–16:00 , parcările de domiciliu (cu excepția celor mixte) devin publice gratuite – oricine poate parca fără plată.

, parcările de domiciliu (cu excepția celor mixte) devin – oricine poate parca fără plată. Condiții vehicul: masă maximă autorizată ≤ 3 tone, lungime ≤ 5 metri, capacitate ≤ 9 persoane (inclusiv șofer).

Parcările cu regim mixt

Funcționează în zone de interes public cu program diferențiat: 08:00–16:00 (luni–vineri): regim public cu plată orară (prin parcometru, SMS sau aplicație mobilă). 16:00–08:00 + weekend și sărbători legale: rezervate exclusiv titularilor de abonament de domiciliu.

Titularii abonamentelor pot folosi locurile mixte și în intervalul diurn pe baza abonamentului propriu.

Persoanele cu handicap locomotor beneficiază de gratuitate temporară în regim orar (pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, expus vizibil pe bord).

Condiții de atribuire (licitație online)

Procedura se desfășoară etapizat, pe zone/cartiere, în funcție de amenajarea noilor locuri.

Informarea publicului: anunț pe site-ul Primăriei cu minim 15 zile înainte.

înainte. Durata abonamentului: 1 an calendaristic .

. Tarif minim anual: 500 lei (TVA inclus), cu posibilitatea de licitație în sus (pas minim 50 lei, maxim 150 lei).

(TVA inclus), cu posibilitatea de licitație în sus (pas minim 50 lei, maxim 150 lei). Etapa I: prioritate pentru persoanele cu domiciliu în zonă (fără restanțe la bugetul local sau la asociația de proprietari).

Etapa II: deschisă și pentru cei cu reședință (viză de flotant), proprietari din apropiere sau cei cu al doilea autovehicul.

Persoanele cu handicap: atribuire directă, fără licitație, pe durata valabilității certificatului.

Platforma online – procesul de rezervare și licitație

Vizualizare în timp real pe hartă GIS interactivă (coduri culori: verde – disponibil, roșu – rezervat, gri – în curs de plată etc.).

O singură rezervare per număr de înmatriculare și unitate locativă.

Timp de creare solicitare: 30 minute (automat închis după expirare).

(automat închis după expirare). Licitație deschisă 7 zile calendaristice (posibilitate de modificare sumă sau mutare solicitare pe alt loc).

(posibilitate de modificare sumă sau mutare solicitare pe alt loc). Validare: până la 10 zile după închidere licitație.

după închidere licitație. Plata în 5 zile de la câștig (inclusiv costul plăcuței „rezervat”).

de la câștig (inclusiv costul plăcuței „rezervat”). Neplata în termen: pierderea locului + interdicție de participare la licitație pe anul respectiv.

Contestații: 48 ore de la validare, soluționate în 5 zile (prin e-mail: [email protected] ).

Documente obligatorii (persoane fizice)

BI/CI (domiciliu în zonă)

Certificat de înmatriculare

Dovadă lipsă restanțe la bugetul local și la asociația de proprietari

Permis conducere valabil

ITP și RCA în termen

Pentru reședință (viză de flotant): condiții similare în etapa II

Obligații utilizatori

Interzis: schimbarea locului, cesionarea, subînchirierea, blocatoare fizice, reparații auto pe loc, obstrucționarea accesului.

Obligatoriu: achitarea costului plăcuței „rezervat”, actualizarea numărului de înmatriculare în max. 15 zile.

În caz de lucrări edilitare sau intervenții urgență: eliberare loc fără obiecții.

Contravenții și amenzi (selectiv)

Ocupare fără drept loc rezervat (16:00–08:00 + weekend): 800–1.500 lei

Parcarea autovehicul mare (>3 tone / >5 m / >9 locuri): 1.000–2.000 lei

Montare blocator/gard mobil/vandalizare: 1.500–2.500 lei + aducere la starea inițială

Următoarea zonă vizată Procedura de atribuire începe pe 29 ianuarie 2026 pentru zona strada Păcii – Cuza Vodă II (cartierul Burdujeni).

Informații suplimentare și înscrieri:

E-mail: [email protected]

Telefon: 0725.055.135

Site Primăria Suceava (secțiunea Parcări)