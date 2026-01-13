Mașină înmatriculată în Ucraina ridicată în Suceava pentru neplata parcării: Proprietarul a plătit 6250 de lei pentru recuperare



O mașină înmatriculată în Ucraina (UA) a fost ridicată astăzi, 13 ianuarie 2026, din zona străzii Ciprian Porumbescu din municipiul Suceava, după ce proprietarul nu a plătit taxa de parcare.

Conform informațiilor furnizate de autoritățile locale, vehiculul a fost parcat fără achitarea tarifului corespunzător, fapt constatat în urma verificărilor efectuate de poliția locală și operatorul de parcare.

Proprietarul nu și-a plătit parcarea după ce a fost notificat de 56 de ori în diferite locuri din municipiul Suceava și a crezut că nu poate fi sancționat.

Poliția Locală Suceava a identificat mașina care era din nou parcată fără plata taxei de parcare și a fost ridicată.

Ca urmare, a fost aplicată sancțiunea maximă prevăzută de regulament: 5.750 lei amendă pentru neplata parcării (sumă cumulată din mai multe zile de staționare neachitată) și 500 lei costul ridicării și depozitării mașinii.

Proprietarul a fost înștiințat că poate recupera autoturismul doar după plata integrală a celor 6.250 lei.

El a plătit suma respectivă și a recuperat mașina.

Cazul subliniază aplicarea strictă a regulamentului de parcare în zonele centrale și aglomerate din municipiul Suceava. Poliția Locală Suceava reamintește că neplata taxei de parcare poate duce la ridicarea vehiculului, cu costuri suplimentare semnificative pentru proprietari.

Autoritățile recomandă utilizarea aplicațiilor mobile, a parcometrelor sau a plăților online pentru a evita astfel de situații neplăcute.