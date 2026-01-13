Două persoane rănite pe DN 2 la intrarea în Siret după ce șoferul a pierdut controlul pe carosabil umed și a lovit un copac



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 17:32, pe DN2, la intrarea în orașul Siret (județul Suceava), a avut loc un accident rutier soldat cu vătămarea corporală ușoară a două persoane.

foto arhivă

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Siret, sesizați prin apel la 112, au efectuat cercetări la fața locului și au stabilit că un conducător auto, în vârstă de 36 de ani, din comuna Calafindești, se deplasa pe direcția Suceava – Siret la volanul unui autoturism BMW, având ca pasageră pe scaunul din dreapta față o femeie de 29 de ani, din orașul Siret.

Pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum (carosabil umed), șoferul a pierdut controlul direcției, autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac situat pe partea dreaptă, în sensul de mers.

În urma impactului au rezultat doi răniți, respectiv traumatism ușor prin accident rutier la conducătorul auto și traumatism cranio-cerebral (TCC) fără pierderea cunoștinței la pasageră.

Ambele victime au fost transportate cu ambulanța la Spitalul de Boli Cronice Siret pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă cercetările fiind continuate de lucrătorii Formațiunii Rutiere Siret.