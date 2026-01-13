Prefectul Traian Andronachi, la USV Suceava: Valorificarea ideilor și a cercetării – cheia colaborării dintre universitate și administrația publică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a participat marți, 13 ianuarie 2026, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la evenimentul „Proprietate intelectuală și inovare regională. Rolul universității în transformarea comunității”.

Manifestarea, organizată de USV, a reprezentat un important dialog între mediul academic, cercetare și administrația publică locală, în contextul nevoii de transfer tehnologic și dezvoltare regională sustenabilă.

Evenimentul i-a avut ca speakeri principali pe Aurelian Rotaru – perspective privind protejarea proprietății intelectuale, Elena-Brândușa Steiciuc – rolul cercetării în inovare și Laurențiu-Dan Milici – importanța universității în dezvoltarea comunității și a regiunii.

În intervenția sa, prefectul Traian Andronachi a subliniat necesitatea urgentă de valorificare a rezultatelor cercetării și a ideilor inovatoare generate în mediul universitar, pentru a genera impact real în economie și societate. El a insistat asupra importanței unei colaborări strânse între Universitatea „Ștefan cel Mare” și instituțiile administrației publice, subliniind că parteneriatele eficiente pot accelera dezvoltarea județului Suceava .