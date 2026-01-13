Acțiune a Poliției Rutiere Suceava: În doar două zile, 260 de amenzi și 24 de permise reținute pentru viteză și depășiri neregulamentare



În perioada 10–11 ianuarie 2026, Serviciul Rutier Suceava a desfășurat o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză și a depășirilor neregulamentare, în contextul condițiilor meteo dificile și al creșterii riscului de accidente pe drumurile acoperite de gheață și polei.

Rezultatele acțiunii:

260 de contravenții aplicate , din care: 152 pentru depășirea limitei legale de viteză 8 pentru depășiri neregulamentare 100 pentru alte abateri rutiere

, din care: Valoarea totală a amenzilor : 145.287 lei

: 24 de permise de conducere reținute , dintre care 14 pentru viteză excesivă și 8 pentru depășiri ilegale

, dintre care 14 pentru viteză excesivă și 8 pentru depășiri ilegale 9 certificate de înmatriculare retrase (lipsă ITP, RCA, defecțiuni tehnice sau netranscriere)

(lipsă ITP, RCA, defecțiuni tehnice sau netranscriere) 1 infracțiune constatată (conducere fără permis – art. 335 alin. 2 Cod Penal)

O razie separată, organizată conform planului între orele 06:00–12:00 la nivelul Poliției Orașului Dolhasca, a implicat 26 de polițiști din mai multe structuri: Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava (8), Poliția Orașului Dolhasca (8), Poliția Municipală Fălticeni – Compartimentul Rutier (2), Serviciul Județean de Poliție Transporturi (2), Serviciul Ordine Publică – Biroul Silvic (2), Serviciul Ordine Publică – Sisteme de pază (1) și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (3).

Rezultatele raziei din Dolhasca:

52 de contravenții aplicate , în valoare totală de 49.907 lei (44 la OUG 195/2002, 5 la Legea 333/2003, 1 la Legea 132/2017, 1 la Legea 171/2010 și 1 la Legea 227/2015)

, în valoare totală de (44 la OUG 195/2002, 5 la Legea 333/2003, 1 la Legea 132/2017, 1 la Legea 171/2010 și 1 la Legea 227/2015) 40 de persoane testate cu etilotestul

80 de autovehicule verificate

3 permise de conducere suspendate

2 certificate de înmatriculare + plăcuțe retrase

1 infracțiune flagrantă (conducere fără permis)

Poliția Rutieră Suceava reamintește că viteza excesivă și depășirile neregulamentare rămân printre principalele cauze ale accidentelor grave, mai ales pe timp de iarnă.

Șoferii sunt rugați să manifeste maximă prudență, să adapteze viteza la condițiile meteo și să respecte regulile de circulație pentru a evita tragedii precum accidentul grav de luni de pe DN2 la Dărmănești.