Un bărbat din Șcheia și-a reclamat soția la Poliție pentru că l-a zgâriat cu o pilă de unghii în timp ce se certau



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați, luni în jurul orei 18:00, prin apel la 112 cu privire la un caz de agresiune în familie, petrecut într-o locuință din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia.

Din verificările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a întors acasă, unde a izbucnit un conflict verbal cu soția sa. În timpul scandalului, femeia l-a lovit pe bărbat în zona mâinii drepte cu o pilă de unghii aflată la îndemână, provocându-i o zgârietură superficială.

Echipa de intervenție a întocmit formularul de evaluare a riscului, concluzionând că nu există risc iminent pentru viața sau integritatea victimei, motiv pentru care nu s-a impus emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Persoanei vătămate i s-a înmânat o cerere-tip pentru a se adresa Judecătoriei Suceava în cazul în care dorește obținerea unui ordin de protecție pe cale judecătorească.

În continuare, bărbatul a manifestat un comportament agresiv verbal față de polițiști, motiv pentru care a fost încătușat și condus la sediul secției, unde a fost sancționat contravențional.

Atât bărbatul, cât și soția sa au declarat că nu doresc să formuleze plângere penală pentru infracțiunea de violență în familie.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de violență în familie, urmând ca lucrătorii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia să soluționeze procedural cazul.