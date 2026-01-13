ISU Suceava: Temperaturile extreme pot pune în pericol viața – manifestați empatie și alertați autoritățile dacă vedeți persoane expuse gerului!



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În contextul valului de ger polar care afectează județul Suceava și întreaga regiune (Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute până miercuri dimineața, cu minime de -13…-6°C și maxime între -9 și -3°C), Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava face un apel urgent către populație.

Persoanele vulnerabile la îngheț – vârstnici, persoane fără adăpost, copii mici și bolnavi cronici – sunt expuse riscului major de hipotermie și deces în aceste condiții meteo extreme.

Apelul ISU vine cu recomandări concrete și urgente:

Manifestați empatie și solidaritate față de cei aflați în dificultate: verificați zilnic starea vecinilor, rudelor și persoanelor în vârstă din comunitate.

față de cei aflați în dificultate: verificați zilnic starea vecinilor, rudelor și persoanelor în vârstă din comunitate. Dacă observați persoane expuse frigului prelungit, fără adăpost adecvat, îmbrăcăminte insuficientă sau semne de hipotermie (tremurături severe, confuzie, somnolență), anunțați imediat autoritățile sau serviciile sociale locale.

sau serviciile sociale locale. Sunați la 112 fără ezitare în cazul oricărei situații de urgență care poate pune în pericol viața sau integritatea fizică – intervenția promptă salvează vieți!