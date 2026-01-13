Abordarea superficială a subiectelor, între principalele deficiențe constatate la simularea examenului de Bacalaureat: ISJ Suceava anunță măsuri stricte de remediere



Rezultatele simulării județene a probelor scrise ale examenului de Bacalaureat, desfășurată în noiembrie 2025, arată o performanță extrem de slabă la nivelul județului Suceava: doar 30,32% dintre cei 4.442 de elevi prezenți la toate probele au obținut media generală peste 6,00. Media generală la nivel județean a fost de 5,33, cu scăderi semnificative față de simularea națională din martie 2025 (când promovabilitatea fusese de 47,18%).

Principalele disfuncții identificate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava:

Abordare superficială a subiectelor – lipsă gravă de informații de specialitate la disciplinele de examen;

– lipsă gravă de informații de specialitate la disciplinele de examen; Cunoaștere insuficientă a metodologiei de examen și a programei – inclusiv a structurii și tipurilor de subiecte propuse;

– inclusiv a structurii și tipurilor de subiecte propuse; Corelare slabă între conținuturile studiate și cerințele reale de examen – elevii nu sunt obișnuiți cu formatul și complexitatea probelor;

– elevii nu sunt obișnuiți cu formatul și complexitatea probelor; Începerea târzie a programelor de pregătire suplimentară – atât la nivel individual, cât și la nivelul clasei;

– atât la nivel individual, cât și la nivelul clasei; Monitorizare insuficientă a activităților de pregătire suplimentară organizate de școli;

organizate de școli; Număr redus de evaluatori comparativ cu volumul mare de lucrări la disciplinele cu mulți candidați;

comparativ cu volumul mare de lucrări la disciplinele cu mulți candidați; Pregătire insuficientă a cadrelor didactice în utilizarea platformei de evaluare digitalizată – necesită aprofundare urgentă prin consultarea ghidurilor specifice fiecărui rol.

Aceste probleme au condus la medii foarte scăzute pe probele cheie: proba obligatorie a profilului (4,67), proba la alegere (5,13), în timp ce limba română a înregistrat o medie ceva mai bună (6,02), dar tot sub așteptări.

Principalele măsuri de remediere anunțate de ISJ Suceava:

Analiză detaliată pe fiecare item (punctaje defalcate pe componente) – fiecare școală primește fișier Excel cu vizualizarea tuturor evaluărilor;

Vizualizarea lucrărilor de către elevi + discuții frontale și individuale pentru identificarea zonelor slabe;

Stabilirea de ținte individuale de învățare pentru fiecare elev;

pentru fiecare elev; Întocmirea unui Plan de intervenție particularizat pentru fiecare unitate școlară și clasă;

pentru fiecare unitate școlară și clasă; Prezentarea rezultatelor către părinți, împreună cu măsurile concrete și graficul de pregătire suplimentară;

Implementarea obligatorie a unui program intensiv de pregătire suplimentară , cu responsabilizarea părinților pentru participarea elevilor;

, cu responsabilizarea părinților pentru participarea elevilor; Activități diferențiate în clasă, în funcție de nivelul fiecărui elev;

Consiliere individuală pentru elevii cu note nesatisfăcătoare, cu monitorizarea progresului de către profesor;

Inspecții tematice și asistențe la clasă efectuate de conducerea școlii și de ISJ Suceava pentru verificarea aplicării coerente a programelor remediale;

efectuate de conducerea școlii și de ISJ Suceava pentru verificarea aplicării coerente a programelor remediale; Propunerea regulată de teme acasă create după modelul subiectelor de examen, pentru familiarizarea elevilor cu cerințele reale.

Rezultate așteptate după aplicarea măsurilor:

Creșterea mediei la limba și literatura română și reducerea drastică a numărului de note sub 5;

Consolidarea competențelor esențiale: receptare și redactare de texte, utilizare corectă și eficientă a limbii, exprimare coerentă în contexte naționale și internaționale;

Îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor la simulările viitoare (ianuarie și martie 2026) și la examenul oficial de Bacalaureat 2026.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava subliniază că notele obținute la simulare nu se trec în catalog, cu excepția cazurilor în care elevul sau părintele solicită acest lucru în scris.