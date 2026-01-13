Incendiu la un autotren încărcat cu OSB pe strada Traian Vuia din Suceava. Pompierii au stins focul înainte să ajungă la încărcătură



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un autotren încărcat cu plăci OSB a fost cuprins de flăcări, marți seara, pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, incendiul s-a manifestat la nivelul unei roți a semiremorcii și parțial la prelata acesteia.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță SMURD B2.

Datorită acțiunii rapide și eficiente a echipajelor, flăcările au fost localizate și lichidate în scurt timp, fără ca incendiul să se propage la încărcătura propriu-zisă (OSB).

Șoferul nu a suferit răniri, iar traficul rutier în zonă a fost temporar afectat, dar reluat după intervenție.