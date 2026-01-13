Incendiu la un autotren încărcat cu OSB pe strada Traian Vuia din Suceava. Pompierii au stins focul înainte să ajungă la încărcătură


Un autotren încărcat cu plăci OSB a fost cuprins de flăcări, marți seara, pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, incendiul s-a manifestat la nivelul unei roți a semiremorcii și parțial la prelata acesteia.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță SMURD B2.

Datorită acțiunii rapide și eficiente a echipajelor, flăcările au fost localizate și lichidate în scurt timp, fără ca incendiul să se propage la încărcătura propriu-zisă (OSB).

Șoferul nu a suferit răniri, iar traficul rutier în zonă a fost temporar afectat, dar reluat după intervenție.


