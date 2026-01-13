Numire oficială la Cernăuți: Ruslan Osipenko, noul șef al Administrației Militare Regionale. Acesta a fost șeful Direcției Principale a Poliției Naționale în regiunea Donețk



Ruslan Osipenko a fost numit oficial șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți (Чернівецької ОВА) prin Decretul Președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski nr. 38/2026, datat 8 ianuarie 2026. Astăzi, 13 ianuarie 2026, a avut loc ceremonia de prezentare în funcție, condusă de adjunctul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Viktor Mykyta.

Osipenko îl înlocuiește pe Ruslan Zaparaniuk, care a ocupat postul din iulie 2022 și a fost eliberat din funcție la cerere proprie. În mesajul său de adio, Zaparanjuk a mulțumit echipei și a subliniat că a fost o misiune de datorie civică în timp de război, menționând realizări în toate domeniile și îmbunătățiri după mulți ani de stagnare.

Scurtă biografie a noului șef

Data nașterii: 5 august 1978 (47 de ani)

Locul nașterii: orașul Artyomivsk (astăzi Kipuche), regiunea Luhansk

Studii: Institutul Afacerilor Interne din Kiev al Academiei Naționale de Afaceri Interne (absolvit 2000), masterat la aceeași academie (2005). Candidat la științe juridice, conferențiar universitar.

Grad militar/poliție: General de poliție clasa a III-a (conferit în 2022)

Carieră: Activează în sistemul de aplicare a legii din 1996 (serviciu efectiv din 2000). A lucrat în regiunile Kiev, Poltava, Mykolaiv, Cherkasy și în Departamentul Investigații Strategice al Poliției Naționale. A deținut funcții de șef al poliției criminale, adjunct al direcției principale a Poliției Naționale etc. În ultimii peste patru ani a fost șeful Direcției Principale a Poliției Naționale în regiunea Donețk.

Priorități anunțate de Ruslan Osipenko

La ceremonia de astăzi, noul șef a prezentat principalele direcții de activitate:

consolidarea componentei de securitate în regiune

protecția infrastructurii critice

sprijinirea veteranilor

prevenirea oricăror încercări de destabilizare, ținând cont de specificul multicultural al Bucovinei

Osipenko a promis briefinguri regulate pentru mass-media și a subliniat că a venit „să ceară rezultate concrete” de la echipă.

Evenimentul are loc în contextul situației de securitate din regiunea Cernăuți, aflată la graniță cu România, și vine după o perioadă de stabilitate relativă sub conducerea lui Zaparaniuk.