Val de incendii de la coșuri de fum într-o singură zi în județul Suceava – Pompierii atrag atenția asupra pericolului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pompierii militari din județul Suceava au avut o zi extrem de încărcată marți, 13 ianuarie 2026, fiind solicitați să intervină la patru incendii izbucnite în gospodării, dintre care trei au avut drept cauză probabilă coșurile de fum necurățate sau neprotejate corespunzător.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, cel mai grav incident s-a produs în jurul prânzului, în localitatea Nigotești, comuna Vadu Moldovei. Un incendiu puternic a cuprins acoperișul unei case de locuit, distrugând aproximativ 70 m² din învelitoare. Flăcările au afectat și plafoanele, precum și pereții portanți ai construcției. La fața locului au acționat pompierii din Fălticeni cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

După doar două ore, un alt incendiu a izbucnit într-o locuință din comuna Râșca. Datorită intervenției rapide a pompierilor militari și a cetățenilor, pagubele au fost limitate la circa 2 m² din planșeu, în zona coșului de fum.

Seara, la ora 21:01, pompierii au fost din nou solicitați în comuna Vadu Moldovei, de data aceasta în satul Dumbrăvița. Și aici cauza probabilă a fost același coș de fum necurățat, incendiul afectând planșeul și acoperișul pe o suprafață de aproximativ 20 m².

Pompierii suceveni reamintesc măsurile esențiale de prevenire:

Mențineți o distanță de siguranță între fața exterioară a coșului și elementele combustibile ale acoperișului

Îngroșați zidăria coșului la trecerea prin planșee și lăsați spațiu față de elementele combustibile

Verificați coșurile pentru fisuri prin care pot pătrunde scântei

Tencuiți și văruiți porțiunea de coș din pod – astfel fisurile se observă imediat

Curățați periodic coșurile de fum pentru a elimina depunerile de funingine

În contextul temperaturilor scăzute și al folosirii intensive a sobelor și a sistemelor de încălzire cu lemne, curățarea și verificarea coșurilor de fum devine o prioritate absolută pentru prevenirea incendiilor de proporții.