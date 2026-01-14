Schemele de sprijin pentru energie în UE 2026: De la plafonări universale la protecție țintită pentru vulnerabili – România printre puținele țări cu măsuri generale persistente


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

În anul 2026, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă etapă în politica de sprijin energetic, abandonând definitiv mecanismele universale de criză și concentrându-se pe ajutoare țintite pentru consumatorii vulnerabili. Plafonul comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici a expirat la 31 decembrie 2024, iar statele membre au trecut la scheme sociale selective, cum ar fi tarife sociale, ajutoare de încălzire și beneficii pentru gospodăriile expuse sărăciei energetice. Noul Social Climate Fund, operațional din 2026, oferă cofinanțare pentru familii afectate de tranziția verde, dar implementarea variază de la un stat la altul, cu accent pe eficiență și sustenabilitate fiscală.

Analiza comparativă a prețurilor la energie electrică raportate la puterea de cumpărare (iulie 2025) arată că România are cel mai mare preț (0.4742 Euro/kWh), dar oferă ajutoare relativ mici (120–250 €/an pentru vulnerabili), păstrând plafonare/compensare la gaze până în martie 2026. În contrast, țări ca Grecia, Franța sau Malta acordă până la 1.800 €/an, prin subvenții intermitente sau tarife sociale. Doar 5 țări (Croația, Polonia, România, Slovacia, Ungaria) mai mențin sprijin universal la gaze, și 4 la energie electrică, ceea ce le face excepții în UE.

Retrospectiva crizei 2022–2023 evidențiază diferențe majore: Germania a protejat populația prin plăți directe (47 mld Euro), reduceri de tarife (80 mld Euro) și taxe mai mici (19 mld Euro), echivalent cu 1.717 Euro/cetățean (858 Euro/an). România, în schimb, a câștigat 10 mld Euro din taxe suplimentare (creștere TVA cu 270%), oferind beneficii de doar 386 Euro/cetățean (96 Euro/an) prin plafonare, transformând „protecția” în sursă de venit pentru stat.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, subliniază: „Subvenționarea generală este fiscal nesustenabilă și distorsionează investițiile în eficiență energetică. UE a trecut la sprijin țintit, iar România trebuie să urmeze pentru a evita izolarea în politici depășite.”

Această tranziție marchează sfârșitul măsurilor universale de criză, cu focus pe vulnerabili, dar ridică întrebări privind echitatea în state ca România, unde prețurile rămân ridicate, iar ajutoarele – minime.

Comunicatul complet:

Uniunea Europeană nu mai permite aplicarea unui plafon comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici (instrumentul a expirat în 31 decembrie 2024).

Totuși în perioada 2022 -2023 țările din Vestul Europei și au redus încasările din taxe și accize din energie și mai mult au alocat fonduri din alte resurse pentru a proteja populația și industria. Astfel Germania a „ajutat populația” în perioada 2022 – 2023 prin 3 tipuri mari de intervenții:

  • plăți directe / subvenții (transferuri către gospodării sau companii) – 47 mld EURO
  • reduceri de tarife reglementate („price brake” la gaz/energie) – 80 mld costuri mutate în viitor
  • reduceri de taxe / contribuții (statul a încasat mai puțin) – 19 mld EURO

 Raportând la o populație de 85 milioane de cetățeni, rezultă că fiecare cetățean a primit sau nu a mai plătit în perioada de aplicare a măsurilor  1.717 euro (858 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2023).

În România, statul nu a renunțat la nici o taxă, din contră a câștigat mai mult cu 270% mai mult din TVA și a plătit pentru subvenții la furnizori în perioada 2022 – 2025 cca 37,3 mld lei, raportând fiecare cetățean român rezultă un beneficiu de de aproximativ 386 euro (96 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2025) exclusiv prin plafonarea prețurilor.

Astfel, în timpul crizei energetice pentru a ajuta consumatorii Germania, a impus MĂSURI DE PROTEJARE A CONSUMATORILOR și și-a redus încasările din taxe cu 19 mld EURO, România a câștigat din ”protejarea cetățenilor” 10 mld EURO – bani plătiți de cei protejați.

Aceasta pentru a înțelege cum sunt protejați consumatorii în România.

Începând cu 2026 va opera Social Climate Fund , un mecanism nou la nivel UE dedicat sprijinirii familiilor vulnerabile afectate de tranziția energetică (inclusiv costuri de încălzire/energie), dar modul în care fiecare stat îl implementează diferă.

Totuși există mai multe scheme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze care se aplică în UE-27 în anul 2026:

  • unele există ca instrumente “permanente” în multe state (tarif social / ajutoare de încălzire / beneficii sociale pentru consumatorii vulnerabili)
  • multe măsuri de criză 2021–2023 au fost închise, dar unele state le reactivează temporar când prețurile sar (ex.: Grecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024).

Tabel UE – scheme de ajutor pentru populație în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh)Electricitate – tipuri de sprijin pentru populație (2026)Gaze – tipuri de sprijin pentru populație (2026)Status 2026Observații
Romania0.4742ajutor consumatori vulnerabiliplafonare/compensare / ajutor consumatori vulnerabiliActivÎn practică, România a folosit scheme de plafonare/compensare în criză; în 2026 mai există doar pe gaze valabil până în martie
Czechia0.4112ajutoare sociale; reduceri taxeajutor socialActivMăsurile universale de criză tind să fie retrase.
Poland0.3671tarife reglementate / compensații, ajutoarecompensații/ajutoareActiv 
Italy0.3612bonus social energie, protecție, măsuri temporarebonus/ajutoareActiv/IntermitentItalia a avut măsuri ample în criză dar s a oprit
Germany0.3606ajutoare socialeajutoare încălzireActiv 
Cyprus0.3371ajutoare socialeN/AN/A 
Belgium0.3340prețuri sociale / protectie vulnerabiliPrețuri sociale/ protectii vulnerabiliActiv 
Latvia0.3324reduceri/discount la tarife de distribuție (gospodării), ajutoareajutoare încălzireActivEurostat menționează discount la furnizare pentru gospodării (2024).
Spain0.3052protectie  sociala (tarif/discount social)ajutoare/discounturi (în funcție de schemă)ActivSpania e dată în UE ca exemplu clasic de schemă pentru vulnerabilitate.
Portugal0.3044tarif social electricitate, ajutoareajutor social la încălzireActiv 
Greece0.2924subvenții la facturi când cresc prețurile; tarif socialsubvenții/ajutoare încălzireIntermitentGrecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024. Nu se cunoaște ce se va întâmpla în anul 2026
Ireland0.2892alocații/beneficii încălzire, suport vulnerabilisprijin încălzireActivÎn general prin plăți sociale sezoniere.
Lithuania0.2834ajutoare încălzire (beneficii sociale), protecțiiajutoare încălzireActivDe regulă integrată în sistemul de asistență socială.
Denmark0.2798sprijin prin sistem social; protectiia consumatorilor vulnerabilisprijin încălzire (în funcție de combustibil)Activ 
Austria0.2657ajutoare sociale, măsuri fiscaleajutoare încălzireActivMăsurile de criză au fost mai mult temporare (2022–2023).
Estonia0.2640ajutoare țintite consumatori vulnerabili / măsuri temporareajutătoare țintiteActiv/Intermitent 
France0.2568pret social, alte metode de protectiiajutor de încălzireActiv 
Slovakia0.2471tarife reglementate/compensații / ajutoare socialecompensații/ajutoareActivIntervenții în retail
Sweden0.2298sprijin prin beneficii socialesprijin încălzireActiv/Intermitent 
Bulgaria0.2225ajutoare vulnerabili, posibil intervenții temporareajutoare vulnerabiliActiv 
Croatia0.2208prețuri  plafonate  si compensări, ajutoare sociale consumatori vulnerabilicompensații/ajutor încălzireActivÎn multe state din SEE au persistat intervenții în retail. (tendință)
Slovenia0.2179ajutoare țintite + măsuri temporare la nevoieajutoare încălzireActiv/IntermitentMăsuri „de criză” –temporare.
Luxembourg0.2120sprijin social/încălzire; posibile credite fiscalesprijin încălzireActiv 
Netherlands0.2098ajutoare țintite / beneficii sociale energieajutătoare țintiteActivDupă 2023, multe măsuri universale s-au restrâns.
Finland0.1964sprijin social; eficiență energeticăNAActiv 
Hungary0.1576prețuri reglementateprețuri reglementateActivUngaria e cunoscută pentru intervenții de preț
Malta0.1436sprijin facturi/țintitN/AActivEurostat: Malta nu raportează gaze gospodării.

Analizând tabelele de mai sus se poate observa că mai există doar 5 țări în care mai există măsuri de sprijin pentru toți consumatorii de gaze (Croația, Polonia, România, Slovacia  și Ungaria) și doar 4 pentru toți consumatorii de energie electrică (Croația, Polonia, Slovacia  și Ungaria).

Toate celelalte țări având măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Cele mai mari ajutoare se găsesc în Grecia, Franța, Malta, Danemarca, Cipru Irlanda, unde se acordă până la 1.800 euro/an.

Tabel 2 UE – Sumele oferite ca ajutor gospodariilor pentru gaz si energie electrica si reducerile de taxe în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh)AjutorSuma pentru gospodărie gaz+energie electricăReducerea taxelorObservatii
Romania0.4742Voucher energie electrică. Preț plafonat la gaze, ajutoare vulnerabili120 – 250 €/anNu 
Czechia0.4112Ajutoare sociale de energie50–150 €/anposibilitate de reducere a taxelor localeȚintit vulnerabili
Poland0.3671Ajutoare 60–130 €/anDaAjutor pentru vulnerabili
Italy0.3612Bonuspentru  energie socială și gaz150–300 €/anreducerea temporară a TVA-uluiBonus social continuu
Germany0.3606Ajutoare sociale100–300 €/anreducere taxe energieMăsuri accentuează socialul
Cyprus0.3371Tarif social gaz/energie600–1200 €/anNuTarif social pentru energie (estimare)
Belgium0.3340Tariful energiei sociale100–150 €/anTVA si taxe reduse pentru vulnerabiliPractici de tarif social țintit
Latvia0.3324Reducere la tarif50–150 €/anPosibilDistribuirea reducerilor de taxă
Spain0.3052Ajutoare sociale100€–300 €/anReduceri TVA pentru vulnerabiliProgram social
Portugal0.3044Tarif social100–200 €/anDa, pentru vulnerabilitateTarif social
Greece0.2924Subvenții la facturi când cresc prețurile600 – 1800 €/anNuSprijin intermitent la facturi
Ireland0.2892Ajutoare sociale,1064 €/anNu 
Lithuania0.2834Ajutoare sociale de energie100–200 €/anNuSprijin vulnerabili
Denmark0.2798Sprijin energia social565–1300 €/anreducerea taxelor localeExistă sprijin social general
Austria0.2657Tarif social + ajutoare sociale400€–800 €/anreducere a taxelor localeÎn tarif social general; sume diferă pe regiuni (estimare)
Estonia0.2640Ajutoare țintite200–300 €/anNuSprijin pentru vulnerabili
France0.2568Sprijin social electricitate si gaz400 – 1000 €/anreducerea TVA-ului pentru consumatorii vulnerabiliSistem social tariff – ajutor direct consumatorii
Slovakia0.2471Ajutoare sociale100–200 €/anNuSprijin țintit
Sweden0.2298Ajutoare sociale93–232 €/anReducerea taxelor locale 
Bulgaria0.2225Ajutoare sociale250–500 €/anNuAjutor pentru vulnerabilitate (estimare)
Croatia0.2208Compensații + ajutoare100–300 €/anreduceri TVA pe perioade determinateSchemă mixtă
Slovenia0.2179Ajutoare sociale100–200 €/anNuAjutoare pentru vulnerabili
Luxembourg0.2120Ajutor pentru vulnerabili100–200 €/anposibilă reducere de codTarife sociale pentru venituri mici
Netherlands0.2098Ajutoare sociale100–200 €/anDaReduceri TVA locale la energie
Finland0.1964Sprijin energie social50–150 €/anNuGas nu e relevantă pe scară mare
Hungary0.1576Prețuri reglementate + ajutoare sociale NuPrețuri reglementate
Malta0.1436Tariful energiei sociale600–1200 €/anNuSubvenții pentru facturi

Deși România are un preț la populație raportat la puterea de cumpărare (date luna iulie 2025) de cca. 4 ori mai mare decât țara cu cel mai mic preț, are ajutoare (gaz+electricitate) pentru consumatorii vulnerabili în anul 2026 de cca. 5 ori mai mici decât țara cu prețul cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare.

În 2026, politica UE privind sprijinul la energie a intrat definitiv într-o nouă fază: protecția universală a dispărut, iar protecția social-țintită a devenit regula. După expirarea mecanismelor de criză (plafonări și subvenții generale), aproape toate statele membre au revenit la o logică de piață pentru prețuri, compensată prin ajutoare directe doar pentru consumatorii vulnerabili.

Faptul că doar 4–5 țări mai mențin sprijin pentru toți consumatorii arată cât de izolate au devenit aceste politici. Restul UE a acceptat că:

  • subvenționarea generală este fiscal nesustenabilă,
  • distorsionează investițiile în eficiență și energie curată,
  • și intră în conflict cu regulile climatice și bugetare europene.

În acest nou cadru, Social Climate Fund nu este un nou „plafon european”, ci un instrument de cofinanțare socială: el mută protecția de la „factura tuturor” la sprijinul direcționat pentru gospodăriile expuse la sărăcie energetică. Țările care îl vor folosi bine (Franța, Grecia, Irlanda, Danemarca etc.) vor putea oferi ajutoare substanțiale (până la 1.800 €/an) fără a distruge semnalele de preț din piață.

Pentru statele care încă păstrează scheme universale (inclusiv România), mesajul este clar:
sunt excepții tot mai greu de justificat într-un sistem european care a abandonat plafonările și a trecut definitiv la sprijinul social țintit și real.

Dumitru Chisăliță

Președinte AEI


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR