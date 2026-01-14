Schemele de sprijin pentru energie în UE 2026: De la plafonări universale la protecție țintită pentru vulnerabili – România printre puținele țări cu măsuri generale persistente



În anul 2026, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă etapă în politica de sprijin energetic, abandonând definitiv mecanismele universale de criză și concentrându-se pe ajutoare țintite pentru consumatorii vulnerabili. Plafonul comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici a expirat la 31 decembrie 2024, iar statele membre au trecut la scheme sociale selective, cum ar fi tarife sociale, ajutoare de încălzire și beneficii pentru gospodăriile expuse sărăciei energetice. Noul Social Climate Fund, operațional din 2026, oferă cofinanțare pentru familii afectate de tranziția verde, dar implementarea variază de la un stat la altul, cu accent pe eficiență și sustenabilitate fiscală.

Analiza comparativă a prețurilor la energie electrică raportate la puterea de cumpărare (iulie 2025) arată că România are cel mai mare preț (0.4742 Euro/kWh), dar oferă ajutoare relativ mici (120–250 €/an pentru vulnerabili), păstrând plafonare/compensare la gaze până în martie 2026. În contrast, țări ca Grecia, Franța sau Malta acordă până la 1.800 €/an, prin subvenții intermitente sau tarife sociale. Doar 5 țări (Croația, Polonia, România, Slovacia, Ungaria) mai mențin sprijin universal la gaze, și 4 la energie electrică, ceea ce le face excepții în UE.

Retrospectiva crizei 2022–2023 evidențiază diferențe majore: Germania a protejat populația prin plăți directe (47 mld Euro), reduceri de tarife (80 mld Euro) și taxe mai mici (19 mld Euro), echivalent cu 1.717 Euro/cetățean (858 Euro/an). România, în schimb, a câștigat 10 mld Euro din taxe suplimentare (creștere TVA cu 270%), oferind beneficii de doar 386 Euro/cetățean (96 Euro/an) prin plafonare, transformând „protecția” în sursă de venit pentru stat.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, subliniază: „Subvenționarea generală este fiscal nesustenabilă și distorsionează investițiile în eficiență energetică. UE a trecut la sprijin țintit, iar România trebuie să urmeze pentru a evita izolarea în politici depășite.”

Această tranziție marchează sfârșitul măsurilor universale de criză, cu focus pe vulnerabili, dar ridică întrebări privind echitatea în state ca România, unde prețurile rămân ridicate, iar ajutoarele – minime.

Uniunea Europeană nu mai permite aplicarea unui plafon comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici (instrumentul a expirat în 31 decembrie 2024).

Totuși în perioada 2022 -2023 țările din Vestul Europei și au redus încasările din taxe și accize din energie și mai mult au alocat fonduri din alte resurse pentru a proteja populația și industria. Astfel Germania a „ajutat populația” în perioada 2022 – 2023 prin 3 tipuri mari de intervenții:

plăți directe / subvenții (transferuri către gospodării sau companii) – 47 mld EURO

(transferuri către gospodării sau companii) – reduceri de tarife reglementate („price brake” la gaz/energie) – 80 mld costuri mutate în viitor

(„price brake” la gaz/energie) – reduceri de taxe / contribuții (statul a încasat mai puțin) – 19 mld EURO

Raportând la o populație de 85 milioane de cetățeni, rezultă că fiecare cetățean a primit sau nu a mai plătit în perioada de aplicare a măsurilor 1.717 euro (858 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2023).

În România, statul nu a renunțat la nici o taxă, din contră a câștigat mai mult cu 270% mai mult din TVA și a plătit pentru subvenții la furnizori în perioada 2022 – 2025 cca 37,3 mld lei, raportând fiecare cetățean român rezultă un beneficiu de de aproximativ 386 euro (96 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2025) exclusiv prin plafonarea prețurilor.

Astfel, în timpul crizei energetice pentru a ajuta consumatorii Germania, a impus MĂSURI DE PROTEJARE A CONSUMATORILOR și și-a redus încasările din taxe cu 19 mld EURO, România a câștigat din ”protejarea cetățenilor” 10 mld EURO – bani plătiți de cei protejați.

Aceasta pentru a înțelege cum sunt protejați consumatorii în România.

Începând cu 2026 va opera Social Climate Fund , un mecanism nou la nivel UE dedicat sprijinirii familiilor vulnerabile afectate de tranziția energetică (inclusiv costuri de încălzire/energie), dar modul în care fiecare stat îl implementează diferă.

Totuși există mai multe scheme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze care se aplică în UE-27 în anul 2026:

unele există ca instrumente “permanente” în multe state (tarif social / ajutoare de încălzire / beneficii sociale pentru consumatorii vulnerabili)

în multe state (tarif social / ajutoare de încălzire / beneficii sociale pentru consumatorii vulnerabili) multe măsuri de criză 2021–2023 au fost închise, dar unele state le reactivează temporar când prețurile sar (ex.: Grecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024).

Tabel UE – scheme de ajutor pentru populație în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh) Electricitate – tipuri de sprijin pentru populație (2026) Gaze – tipuri de sprijin pentru populație (2026) Status 2026 Observații Romania 0.4742 ajutor consumatori vulnerabili plafonare/compensare / ajutor consumatori vulnerabili Activ În practică, România a folosit scheme de plafonare/compensare în criză; în 2026 mai există doar pe gaze valabil până în martie Czechia 0.4112 ajutoare sociale; reduceri taxe ajutor social Activ Măsurile universale de criză tind să fie retrase. Poland 0.3671 tarife reglementate / compensații, ajutoare compensații/ajutoare Activ Italy 0.3612 bonus social energie, protecție, măsuri temporare bonus/ajutoare Activ/Intermitent Italia a avut măsuri ample în criză dar s a oprit Germany 0.3606 ajutoare sociale ajutoare încălzire Activ Cyprus 0.3371 ajutoare sociale N/A N/A Belgium 0.3340 prețuri sociale / protectie vulnerabili Prețuri sociale/ protectii vulnerabili Activ Latvia 0.3324 reduceri/discount la tarife de distribuție (gospodării), ajutoare ajutoare încălzire Activ Eurostat menționează discount la furnizare pentru gospodării (2024). Spain 0.3052 protectie sociala (tarif/discount social) ajutoare/discounturi (în funcție de schemă) Activ Spania e dată în UE ca exemplu clasic de schemă pentru vulnerabilitate. Portugal 0.3044 tarif social electricitate, ajutoare ajutor social la încălzire Activ Greece 0.2924 subvenții la facturi când cresc prețurile; tarif social subvenții/ajutoare încălzire Intermitent Grecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024. Nu se cunoaște ce se va întâmpla în anul 2026 Ireland 0.2892 alocații/beneficii încălzire, suport vulnerabili sprijin încălzire Activ În general prin plăți sociale sezoniere. Lithuania 0.2834 ajutoare încălzire (beneficii sociale), protecții ajutoare încălzire Activ De regulă integrată în sistemul de asistență socială. Denmark 0.2798 sprijin prin sistem social; protectiia consumatorilor vulnerabili sprijin încălzire (în funcție de combustibil) Activ Austria 0.2657 ajutoare sociale, măsuri fiscale ajutoare încălzire Activ Măsurile de criză au fost mai mult temporare (2022–2023). Estonia 0.2640 ajutoare țintite consumatori vulnerabili / măsuri temporare ajutătoare țintite Activ/Intermitent France 0.2568 pret social, alte metode de protectii ajutor de încălzire Activ Slovakia 0.2471 tarife reglementate/compensații / ajutoare sociale compensații/ajutoare Activ Intervenții în retail Sweden 0.2298 sprijin prin beneficii sociale sprijin încălzire Activ/Intermitent Bulgaria 0.2225 ajutoare vulnerabili, posibil intervenții temporare ajutoare vulnerabili Activ Croatia 0.2208 prețuri plafonate si compensări, ajutoare sociale consumatori vulnerabili compensații/ajutor încălzire Activ În multe state din SEE au persistat intervenții în retail. (tendință) Slovenia 0.2179 ajutoare țintite + măsuri temporare la nevoie ajutoare încălzire Activ/Intermitent Măsuri „de criză” –temporare. Luxembourg 0.2120 sprijin social/încălzire; posibile credite fiscale sprijin încălzire Activ Netherlands 0.2098 ajutoare țintite / beneficii sociale energie ajutătoare țintite Activ După 2023, multe măsuri universale s-au restrâns. Finland 0.1964 sprijin social; eficiență energetică NA Activ Hungary 0.1576 prețuri reglementate prețuri reglementate Activ Ungaria e cunoscută pentru intervenții de preț Malta 0.1436 sprijin facturi/țintit N/A Activ Eurostat: Malta nu raportează gaze gospodării.

Analizând tabelele de mai sus se poate observa că mai există doar 5 țări în care mai există măsuri de sprijin pentru toți consumatorii de gaze (Croația, Polonia, România, Slovacia și Ungaria) și doar 4 pentru toți consumatorii de energie electrică (Croația, Polonia, Slovacia și Ungaria).

Toate celelalte țări având măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Cele mai mari ajutoare se găsesc în Grecia, Franța, Malta, Danemarca, Cipru Irlanda, unde se acordă până la 1.800 euro/an.

Tabel 2 UE – Sumele oferite ca ajutor gospodariilor pentru gaz si energie electrica si reducerile de taxe în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh) Ajutor Suma pentru gospodărie gaz+energie electrică Reducerea taxelor Observatii Romania 0.4742 Voucher energie electrică. Preț plafonat la gaze, ajutoare vulnerabili 120 – 250 €/an Nu Czechia 0.4112 Ajutoare sociale de energie 50–150 €/an posibilitate de reducere a taxelor locale Țintit vulnerabili Poland 0.3671 Ajutoare 60–130 €/an Da Ajutor pentru vulnerabili Italy 0.3612 Bonuspentru energie socială și gaz 150–300 €/an reducerea temporară a TVA-ului Bonus social continuu Germany 0.3606 Ajutoare sociale 100–300 €/an reducere taxe energie Măsuri accentuează socialul Cyprus 0.3371 Tarif social gaz/energie 600–1200 €/an Nu Tarif social pentru energie (estimare) Belgium 0.3340 Tariful energiei sociale 100–150 €/an TVA si taxe reduse pentru vulnerabili Practici de tarif social țintit Latvia 0.3324 Reducere la tarif 50–150 €/an Posibil Distribuirea reducerilor de taxă Spain 0.3052 Ajutoare sociale 100€–300 €/an Reduceri TVA pentru vulnerabili Program social Portugal 0.3044 Tarif social 100–200 €/an Da, pentru vulnerabilitate Tarif social Greece 0.2924 Subvenții la facturi când cresc prețurile 600 – 1800 €/an Nu Sprijin intermitent la facturi Ireland 0.2892 Ajutoare sociale ,1064 €/an Nu Lithuania 0.2834 Ajutoare sociale de energie 100–200 €/an Nu Sprijin vulnerabili Denmark 0.2798 Sprijin energia social 565–1300 €/an reducerea taxelor locale Există sprijin social general Austria 0.2657 Tarif social + ajutoare sociale 400€–800 €/an reducere a taxelor locale În tarif social general; sume diferă pe regiuni (estimare) Estonia 0.2640 Ajutoare țintite 200–300 €/an Nu Sprijin pentru vulnerabili France 0.2568 Sprijin social electricitate si gaz 400 – 1000 €/an reducerea TVA-ului pentru consumatorii vulnerabili Sistem social tariff – ajutor direct consumatorii Slovakia 0.2471 Ajutoare sociale 100–200 €/an Nu Sprijin țintit Sweden 0.2298 Ajutoare sociale 93–232 €/an Reducerea taxelor locale Bulgaria 0.2225 Ajutoare sociale 250–500 €/an Nu Ajutor pentru vulnerabilitate (estimare) Croatia 0.2208 Compensații + ajutoare 100–300 €/an reduceri TVA pe perioade determinate Schemă mixtă Slovenia 0.2179 Ajutoare sociale 100–200 €/an Nu Ajutoare pentru vulnerabili Luxembourg 0.2120 Ajutor pentru vulnerabili 100–200 €/an posibilă reducere de cod Tarife sociale pentru venituri mici Netherlands 0.2098 Ajutoare sociale 100–200 €/an Da Reduceri TVA locale la energie Finland 0.1964 Sprijin energie social 50–150 €/an Nu Gas nu e relevantă pe scară mare Hungary 0.1576 Prețuri reglementate + ajutoare sociale Nu Prețuri reglementate Malta 0.1436 Tariful energiei sociale 600–1200 €/an Nu Subvenții pentru facturi

Deși România are un preț la populație raportat la puterea de cumpărare (date luna iulie 2025) de cca. 4 ori mai mare decât țara cu cel mai mic preț, are ajutoare (gaz+electricitate) pentru consumatorii vulnerabili în anul 2026 de cca. 5 ori mai mici decât țara cu prețul cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare.

În 2026, politica UE privind sprijinul la energie a intrat definitiv într-o nouă fază: protecția universală a dispărut, iar protecția social-țintită a devenit regula. După expirarea mecanismelor de criză (plafonări și subvenții generale), aproape toate statele membre au revenit la o logică de piață pentru prețuri, compensată prin ajutoare directe doar pentru consumatorii vulnerabili.

Faptul că doar 4–5 țări mai mențin sprijin pentru toți consumatorii arată cât de izolate au devenit aceste politici. Restul UE a acceptat că:

subvenționarea generală este fiscal nesustenabilă ,

, distorsionează investițiile în eficiență și energie curată,

și intră în conflict cu regulile climatice și bugetare europene.

În acest nou cadru, Social Climate Fund nu este un nou „plafon european”, ci un instrument de cofinanțare socială: el mută protecția de la „factura tuturor” la sprijinul direcționat pentru gospodăriile expuse la sărăcie energetică. Țările care îl vor folosi bine (Franța, Grecia, Irlanda, Danemarca etc.) vor putea oferi ajutoare substanțiale (până la 1.800 €/an) fără a distruge semnalele de preț din piață.

Pentru statele care încă păstrează scheme universale (inclusiv România), mesajul este clar:

sunt excepții tot mai greu de justificat într-un sistem european care a abandonat plafonările și a trecut definitiv la sprijinul social țintit și real.

Dumitru Chisăliță

Președinte AEI