Schemele de sprijin pentru energie în UE 2026: De la plafonări universale la protecție țintită pentru vulnerabili – România printre puținele țări cu măsuri generale persistente

În anul 2026, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă etapă în politica de sprijin energetic, abandonând definitiv mecanismele universale de criză și concentrându-se pe ajutoare țintite pentru consumatorii vulnerabili. Plafonul comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici a expirat la 31 decembrie 2024, iar statele membre au trecut la scheme sociale selective, cum ar fi tarife sociale, ajutoare de încălzire și beneficii pentru gospodăriile expuse sărăciei energetice. Noul Social Climate Fund, operațional din 2026, oferă cofinanțare pentru familii afectate de tranziția verde, dar implementarea variază de la un stat la altul, cu accent pe eficiență și sustenabilitate fiscală.
Analiza comparativă a prețurilor la energie electrică raportate la puterea de cumpărare (iulie 2025) arată că România are cel mai mare preț (0.4742 Euro/kWh), dar oferă ajutoare relativ mici (120–250 €/an pentru vulnerabili), păstrând plafonare/compensare la gaze până în martie 2026. În contrast, țări ca Grecia, Franța sau Malta acordă până la 1.800 €/an, prin subvenții intermitente sau tarife sociale. Doar 5 țări (Croația, Polonia, România, Slovacia, Ungaria) mai mențin sprijin universal la gaze, și 4 la energie electrică, ceea ce le face excepții în UE.
Retrospectiva crizei 2022–2023 evidențiază diferențe majore: Germania a protejat populația prin plăți directe (47 mld Euro), reduceri de tarife (80 mld Euro) și taxe mai mici (19 mld Euro), echivalent cu 1.717 Euro/cetățean (858 Euro/an). România, în schimb, a câștigat 10 mld Euro din taxe suplimentare (creștere TVA cu 270%), oferind beneficii de doar 386 Euro/cetățean (96 Euro/an) prin plafonare, transformând „protecția” în sursă de venit pentru stat.
Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, subliniază: „Subvenționarea generală este fiscal nesustenabilă și distorsionează investițiile în eficiență energetică. UE a trecut la sprijin țintit, iar România trebuie să urmeze pentru a evita izolarea în politici depășite.”
Această tranziție marchează sfârșitul măsurilor universale de criză, cu focus pe vulnerabili, dar ridică întrebări privind echitatea în state ca România, unde prețurile rămân ridicate, iar ajutoarele – minime.
Uniunea Europeană nu mai permite aplicarea unui plafon comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici (instrumentul a expirat în 31 decembrie 2024).
Totuși în perioada 2022 -2023 țările din Vestul Europei și au redus încasările din taxe și accize din energie și mai mult au alocat fonduri din alte resurse pentru a proteja populația și industria. Astfel Germania a „ajutat populația” în perioada 2022 – 2023 prin 3 tipuri mari de intervenții:
- plăți directe / subvenții (transferuri către gospodării sau companii) – 47 mld EURO
- reduceri de tarife reglementate („price brake” la gaz/energie) – 80 mld costuri mutate în viitor
- reduceri de taxe / contribuții (statul a încasat mai puțin) – 19 mld EURO
Raportând la o populație de 85 milioane de cetățeni, rezultă că fiecare cetățean a primit sau nu a mai plătit în perioada de aplicare a măsurilor 1.717 euro (858 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2023).
În România, statul nu a renunțat la nici o taxă, din contră a câștigat mai mult cu 270% mai mult din TVA și a plătit pentru subvenții la furnizori în perioada 2022 – 2025 cca 37,3 mld lei, raportând fiecare cetățean român rezultă un beneficiu de de aproximativ 386 euro (96 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2025) exclusiv prin plafonarea prețurilor.
Astfel, în timpul crizei energetice pentru a ajuta consumatorii Germania, a impus MĂSURI DE PROTEJARE A CONSUMATORILOR și și-a redus încasările din taxe cu 19 mld EURO, România a câștigat din ”protejarea cetățenilor” 10 mld EURO – bani plătiți de cei protejați.
Aceasta pentru a înțelege cum sunt protejați consumatorii în România.
Începând cu 2026 va opera Social Climate Fund , un mecanism nou la nivel UE dedicat sprijinirii familiilor vulnerabile afectate de tranziția energetică (inclusiv costuri de încălzire/energie), dar modul în care fiecare stat îl implementează diferă.
Totuși există mai multe scheme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze care se aplică în UE-27 în anul 2026:
- unele există ca instrumente “permanente” în multe state (tarif social / ajutoare de încălzire / beneficii sociale pentru consumatorii vulnerabili)
- multe măsuri de criză 2021–2023 au fost închise, dar unele state le reactivează temporar când prețurile sar (ex.: Grecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024).
Tabel UE – scheme de ajutor pentru populație în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)
|Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh)
|Electricitate – tipuri de sprijin pentru populație (2026)
|Gaze – tipuri de sprijin pentru populație (2026)
|Status 2026
|Observații
|Romania
|0.4742
|ajutor consumatori vulnerabili
|plafonare/compensare / ajutor consumatori vulnerabili
|Activ
|În practică, România a folosit scheme de plafonare/compensare în criză; în 2026 mai există doar pe gaze valabil până în martie
|Czechia
|0.4112
|ajutoare sociale; reduceri taxe
|ajutor social
|Activ
|Măsurile universale de criză tind să fie retrase.
|Poland
|0.3671
|tarife reglementate / compensații, ajutoare
|compensații/ajutoare
|Activ
|Italy
|0.3612
|bonus social energie, protecție, măsuri temporare
|bonus/ajutoare
|Activ/Intermitent
|Italia a avut măsuri ample în criză dar s a oprit
|Germany
|0.3606
|ajutoare sociale
|ajutoare încălzire
|Activ
|Cyprus
|0.3371
|ajutoare sociale
|N/A
|N/A
|Belgium
|0.3340
|prețuri sociale / protectie vulnerabili
|Prețuri sociale/ protectii vulnerabili
|Activ
|Latvia
|0.3324
|reduceri/discount la tarife de distribuție (gospodării), ajutoare
|ajutoare încălzire
|Activ
|Eurostat menționează discount la furnizare pentru gospodării (2024).
|Spain
|0.3052
|protectie sociala (tarif/discount social)
|ajutoare/discounturi (în funcție de schemă)
|Activ
|Spania e dată în UE ca exemplu clasic de schemă pentru vulnerabilitate.
|Portugal
|0.3044
|tarif social electricitate, ajutoare
|ajutor social la încălzire
|Activ
|Greece
|0.2924
|subvenții la facturi când cresc prețurile; tarif social
|subvenții/ajutoare încălzire
|Intermitent
|Grecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024. Nu se cunoaște ce se va întâmpla în anul 2026
|Ireland
|0.2892
|alocații/beneficii încălzire, suport vulnerabili
|sprijin încălzire
|Activ
|În general prin plăți sociale sezoniere.
|Lithuania
|0.2834
|ajutoare încălzire (beneficii sociale), protecții
|ajutoare încălzire
|Activ
|De regulă integrată în sistemul de asistență socială.
|Denmark
|0.2798
|sprijin prin sistem social; protectiia consumatorilor vulnerabili
|sprijin încălzire (în funcție de combustibil)
|Activ
|Austria
|0.2657
|ajutoare sociale, măsuri fiscale
|ajutoare încălzire
|Activ
|Măsurile de criză au fost mai mult temporare (2022–2023).
|Estonia
|0.2640
|ajutoare țintite consumatori vulnerabili / măsuri temporare
|ajutătoare țintite
|Activ/Intermitent
|France
|0.2568
|pret social, alte metode de protectii
|ajutor de încălzire
|Activ
|Slovakia
|0.2471
|tarife reglementate/compensații / ajutoare sociale
|compensații/ajutoare
|Activ
|Intervenții în retail
|Sweden
|0.2298
|sprijin prin beneficii sociale
|sprijin încălzire
|Activ/Intermitent
|Bulgaria
|0.2225
|ajutoare vulnerabili, posibil intervenții temporare
|ajutoare vulnerabili
|Activ
|Croatia
|0.2208
|prețuri plafonate si compensări, ajutoare sociale consumatori vulnerabili
|compensații/ajutor încălzire
|Activ
|În multe state din SEE au persistat intervenții în retail. (tendință)
|Slovenia
|0.2179
|ajutoare țintite + măsuri temporare la nevoie
|ajutoare încălzire
|Activ/Intermitent
|Măsuri „de criză” –temporare.
|Luxembourg
|0.2120
|sprijin social/încălzire; posibile credite fiscale
|sprijin încălzire
|Activ
|Netherlands
|0.2098
|ajutoare țintite / beneficii sociale energie
|ajutătoare țintite
|Activ
|După 2023, multe măsuri universale s-au restrâns.
|Finland
|0.1964
|sprijin social; eficiență energetică
|NA
|Activ
|Hungary
|0.1576
|prețuri reglementate
|prețuri reglementate
|Activ
|Ungaria e cunoscută pentru intervenții de preț
|Malta
|0.1436
|sprijin facturi/țintit
|N/A
|Activ
|Eurostat: Malta nu raportează gaze gospodării.
Analizând tabelele de mai sus se poate observa că mai există doar 5 țări în care mai există măsuri de sprijin pentru toți consumatorii de gaze (Croația, Polonia, România, Slovacia și Ungaria) și doar 4 pentru toți consumatorii de energie electrică (Croația, Polonia, Slovacia și Ungaria).
Toate celelalte țări având măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Cele mai mari ajutoare se găsesc în Grecia, Franța, Malta, Danemarca, Cipru Irlanda, unde se acordă până la 1.800 euro/an.
Tabel 2 UE – Sumele oferite ca ajutor gospodariilor pentru gaz si energie electrica si reducerile de taxe în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)
|Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh)
|Ajutor
|Suma pentru gospodărie gaz+energie electrică
|Reducerea taxelor
|Observatii
|Romania
|0.4742
|Voucher energie electrică. Preț plafonat la gaze, ajutoare vulnerabili
|120 – 250 €/an
|Nu
|Czechia
|0.4112
|Ajutoare sociale de energie
|50–150 €/an
|posibilitate de reducere a taxelor locale
|Țintit vulnerabili
|Poland
|0.3671
|Ajutoare
|60–130 €/an
|Da
|Ajutor pentru vulnerabili
|Italy
|0.3612
|Bonuspentru energie socială și gaz
|150–300 €/an
|reducerea temporară a TVA-ului
|Bonus social continuu
|Germany
|0.3606
|Ajutoare sociale
|100–300 €/an
|reducere taxe energie
|Măsuri accentuează socialul
|Cyprus
|0.3371
|Tarif social gaz/energie
|600–1200 €/an
|Nu
|Tarif social pentru energie (estimare)
|Belgium
|0.3340
|Tariful energiei sociale
|100–150 €/an
|TVA si taxe reduse pentru vulnerabili
|Practici de tarif social țintit
|Latvia
|0.3324
|Reducere la tarif
|50–150 €/an
|Posibil
|Distribuirea reducerilor de taxă
|Spain
|0.3052
|Ajutoare sociale
|100€–300 €/an
|Reduceri TVA pentru vulnerabili
|Program social
|Portugal
|0.3044
|Tarif social
|100–200 €/an
|Da, pentru vulnerabilitate
|Tarif social
|Greece
|0.2924
|Subvenții la facturi când cresc prețurile
|600 – 1800 €/an
|Nu
|Sprijin intermitent la facturi
|Ireland
|0.2892
|Ajutoare sociale
|,1064 €/an
|Nu
|Lithuania
|0.2834
|Ajutoare sociale de energie
|100–200 €/an
|Nu
|Sprijin vulnerabili
|Denmark
|0.2798
|Sprijin energia social
|565–1300 €/an
|reducerea taxelor locale
|Există sprijin social general
|Austria
|0.2657
|Tarif social + ajutoare sociale
|400€–800 €/an
|reducere a taxelor locale
|În tarif social general; sume diferă pe regiuni (estimare)
|Estonia
|0.2640
|Ajutoare țintite
|200–300 €/an
|Nu
|Sprijin pentru vulnerabili
|France
|0.2568
|Sprijin social electricitate si gaz
|400 – 1000 €/an
|reducerea TVA-ului pentru consumatorii vulnerabili
|Sistem social tariff – ajutor direct consumatorii
|Slovakia
|0.2471
|Ajutoare sociale
|100–200 €/an
|Nu
|Sprijin țintit
|Sweden
|0.2298
|Ajutoare sociale
|93–232 €/an
|Reducerea taxelor locale
|Bulgaria
|0.2225
|Ajutoare sociale
|250–500 €/an
|Nu
|Ajutor pentru vulnerabilitate (estimare)
|Croatia
|0.2208
|Compensații + ajutoare
|100–300 €/an
|reduceri TVA pe perioade determinate
|Schemă mixtă
|Slovenia
|0.2179
|Ajutoare sociale
|100–200 €/an
|Nu
|Ajutoare pentru vulnerabili
|Luxembourg
|0.2120
|Ajutor pentru vulnerabili
|100–200 €/an
|posibilă reducere de cod
|Tarife sociale pentru venituri mici
|Netherlands
|0.2098
|Ajutoare sociale
|100–200 €/an
|Da
|Reduceri TVA locale la energie
|Finland
|0.1964
|Sprijin energie social
|50–150 €/an
|Nu
|Gas nu e relevantă pe scară mare
|Hungary
|0.1576
|Prețuri reglementate + ajutoare sociale
|Nu
|Prețuri reglementate
|Malta
|0.1436
|Tariful energiei sociale
|600–1200 €/an
|Nu
|Subvenții pentru facturi
Deși România are un preț la populație raportat la puterea de cumpărare (date luna iulie 2025) de cca. 4 ori mai mare decât țara cu cel mai mic preț, are ajutoare (gaz+electricitate) pentru consumatorii vulnerabili în anul 2026 de cca. 5 ori mai mici decât țara cu prețul cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare.
În 2026, politica UE privind sprijinul la energie a intrat definitiv într-o nouă fază: protecția universală a dispărut, iar protecția social-țintită a devenit regula. După expirarea mecanismelor de criză (plafonări și subvenții generale), aproape toate statele membre au revenit la o logică de piață pentru prețuri, compensată prin ajutoare directe doar pentru consumatorii vulnerabili.
Faptul că doar 4–5 țări mai mențin sprijin pentru toți consumatorii arată cât de izolate au devenit aceste politici. Restul UE a acceptat că:
- subvenționarea generală este fiscal nesustenabilă,
- distorsionează investițiile în eficiență și energie curată,
- și intră în conflict cu regulile climatice și bugetare europene.
În acest nou cadru, Social Climate Fund nu este un nou „plafon european”, ci un instrument de cofinanțare socială: el mută protecția de la „factura tuturor” la sprijinul direcționat pentru gospodăriile expuse la sărăcie energetică. Țările care îl vor folosi bine (Franța, Grecia, Irlanda, Danemarca etc.) vor putea oferi ajutoare substanțiale (până la 1.800 €/an) fără a distruge semnalele de preț din piață.
Pentru statele care încă păstrează scheme universale (inclusiv România), mesajul este clar:
sunt excepții tot mai greu de justificat într-un sistem european care a abandonat plafonările și a trecut definitiv la sprijinul social țintit și real.
Dumitru Chisăliță
Președinte AEI
