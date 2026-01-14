Premiera spectacolului „Suflet de păpușă” la Teatrul Matei Vișniec Suceava



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava prezintă, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 17:00, premiera spectacolului pentru copii „Suflet de păpușă”.

Regia și adaptarea textului „Un suflet pentru o păpușă” de Adrian Graur sunt semnate de Gheorghe Mândru, directorul Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova. Spectacolul explorează, într-o formulă accesibilă publicului tânăr, teme precum imaginația, legătura dintre om și obiectele însuflețite de copilărie, precum și păstrarea copilului interior indiferent de vârstă.

Personajul central este păpușa Elyse, care își dorește să primească un suflet pentru a deveni un prieten adevărat al copilului. Pe parcursul poveștii, întâlnirea cu lumea oamenilor o determină să-și pună la îndoială propria dorință și să descopere aspecte complexe ale naturii umane.

Echipa de creație:

Regie artistică și adaptare: Gheorghe Mândru

Scenografie: Diana Mitulescu

Muzică originală: Viorel Burlacu

Coregrafie: Alice Ioana Florentin

Distribuție: Diana Lazăr, Ciprian Mistreanu, Maria Teișanu, Cosmin Panaite, Horia Andrei Butnaru, Răzvan Bănuț, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Bogdan Amurăriței, Iulian Burciu.

Biletele sunt disponibile la casieria teatrului și online pe platforma www.bilet.ro.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul oficial www.teatrulmateivisniec.ro și pe pagina de Facebook a instituției.