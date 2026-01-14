Examinarea practică pentru permisul de conducere categoria B se extinde și la Câmpulung Moldovenesc



Instituția Prefectului – Județul Suceava a anunțat, miercuri, extinderea examinării practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B și în municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu luna ianuarie 2026. Măsura urmărește îmbunătățirea accesului candidaților la acest serviciu public și reducerea deplasărilor necesare pentru locuitorii din zona de munte.

Astfel, proba practică pentru categoria B va fi organizată în Câmpulung Moldovenesc în următoarele date:

miercuri, 28 ianuarie 2026

miercuri, 25 februarie 2026

miercuri, 25 martie 2026

Examinarea practică rămâne în continuare disponibilă și în municipiul Suceava, conform programului obișnuit, fără modificări pentru candidații deja programați.

Potrivit Instituției Prefectului, extinderea are ca scop principal reducerea timpului și costurilor de deplasare pentru candidații din zona montană, o distribuire mai echitabilă a fluxului de examinare și asigurarea unui acces mai predictibil la serviciul de examinare.

Etapa următoare prevede organizarea probei practice și în municipiul Rădăuți. Calendarul exact al examinărilor în această localitate va fi comunicat ulterior, după finalizarea tuturor aspectelor organizatorice.

Programările individuale se efectuează prin intermediul platformelor și canalelor obișnuite ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.