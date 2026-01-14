IGSU: Atenție maximă la țurțuri, căderea lor poate provoca accidente grave!



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage atenția populației asupra unui pericol adesea subestimat în perioada rece a anului: căderea țurțurilor de gheață de pe acoperișuri, streșini și balcoane.

Mesajul transmis de IGSU subliniază că țurțurii formați în urma topirii și recongelării zăpezii reprezintă un risc real pentru sănătatea și chiar viața oamenilor.

IGSU arată că proprietarii de locuințe și administratorii de blocuri trebuie să îndepărteze cât mai repede țurțurii formați pe clădiri. Această acțiune nu reprezintă doar o măsură de precauție, ci o obligație legală prevăzută de legislația în vigoare.

Potrivit sursei cirare, curățarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din dreptul intrărilor, trotuarelor și aleilor de acces este responsabilitatea directă a proprietarilor sau a asociațiilor de proprietari / locatari.

„Ca pieton, dacă observi țurțuri la clădiri ori la streașină, ocolește zona și alege un traseu sigur”, arată IGSU în mesaj.