Salvamont Suceava: condiții de iarnă dificile în munți – straturi mari de zăpadă, risc de avalanșă și mai multe trasee închise

În urma precipitațiilor și a vântului puternic din ultima săptămână, zonele montane ale județului Suceava se confruntă cu un strat consistent de zăpadă, care variază semnificativ de la un masiv la altul.

Potrivit datelor transmise de Serviciul Salvamont Suceava, în masivul Călimani și în zona Suhard (inclusiv vârful Omu) stratul de zăpadă măsoară între 40 și 50 cm în mod obișnuit. În sectoarele expuse vântului, unde s-au format troiene, grosimea ajunge și depășește frecvent 1,5 – 2 metri. La altitudini peste 1.800 m, stabilitatea stratului de zăpadă este redusă pe pantele înclinate și pe cele încărcate suplimentar de vânt, ceea ce crește riscul de avalanșe. În aceste condiții, echiparea cu rachete de zăpadă sau schiuri de tură devine obligatorie.

În masivele Rarău-Giumalău, Bistriței și în restul zonei Suhard (vârfurile Oușoru și Fărăoane) stratul de zăpadă este ceva mai subțire, în jur de 30 cm.

Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, care anunță persistența vremii capricioase, cu variații bruște de temperatură, vânt puternic și posibile precipitații, Salvamont Suceava transmite următoarele recomandări ferme către turiști:

să urmărească cu atenție avertizările meteorologice (cod galben sau portocaliu de vânt, ninsori, viscol)

să fie echipați complet și adecvat sezonului de iarnă: ghete montane impermeabile, jachetă de vânt/respirantă, polar, rucsac, căciulă, mănuși, ochelari de protecție solară, apă și alimente energizante

să contacteze din timp Serviciul Salvamont pentru a verifica dacă traseul dorit este practicabil și dacă nivelul lor de pregătire și echipamentul corespund condițiilor reale

în orice moment în care apar semne de dificultate sau îndoieli, să apeleze fără ezitare serviciul Salvamont pentru informații sau pentru intervenție, evitând astfel situațiile care pot degenera rapid în urgențe medicale sau de salvare

Trasee care NU sunt recomandate în această perioadă:

Masivul Călimani

punct roșu: Șaua Negoiu – 12 Apostoli (poteca este practic blocată de jneapăn acoperit parțial de zăpadă)

cruce roșie: Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului

triunghi albastru: Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei

cruce albastră: Poiana Pietrele Roșii – Dornișoara

punct albastru: Gura Haitii – Călimaniul Cerbului

bandă roșie (creastă): Vf. Pietrosul – piciorul Bistriciorului

Masivul Rarău

cruce galbenă: Izvorul Alb – Rarău (traseu puternic deteriorat în urma exploatărilor forestiere) → Alternativă permisă: traseul marcat cu bulină albastră, care pornește de la baza pârtiei Rarău

Obcinile Bucovinei

bandă roșie: Vf. Pietriș – Pasul Pașcanu

sectoarele Via Transilvanica: Sucevița – Vatra Moldoviței și Vatra Moldoviței – Sadova (durata de parcurgere în condiții de iarnă poate depăși 9 ore)

Accesul auto rămâne îngreunat în mai multe zone:

Drumul forestier spre exploatarea Călimani (din direcția Gura Haitii) este practicabil doar cu autovehicule 4×4 echipate cu anvelope de iarnă, pe aproximativ 9 km din cei 12. Nu s-a intervenit cu lama de zăpadă, motiv pentru care sunt recomandate lanțurile antiderapante și o lopată în dotare.

Accesul spre cabana Giumalău pe valea Rusca este posibil doar pe primii ~4 km.

Pe Transrarău circulația este permisă, dar se desfășoară în condiții tipice de iarnă.

Numere de telefon utile: Urgențe generale: 112 Dispecerat Național Salvamont: 0725 826 668 (0 – SALVAMONT) Dispecerat județean Salvamont Suceava: 0724 212 857

Serviciul Public Salvamont Suceava urează tuturor turiștilor sărbători fericite, ture montane frumoase și, mai presus de orice, sigure!

