IPS Calinic răspunde unui credincios care a furat 10 lei de la icoana Maicii Domnului: Probabil că dacă i-ați fi cerut părintelui v-ar fi dat mai mult

În rubrica „Răspunsul Ierarhului” Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, oferă îndrumare duhovnicească unui credincios care mărturisește cu durere un păcat minor: furtul a 10 lei de la icoana Maicii Domnului.

Credinciosul a scris: „Părinte, din nevoia mea minoră, am furat 10 lei de la icoana Maicii Domnului. Ce mă voi face eu păcătosul ca să mă ierte Maica Domnului?”

Răspunsul IPS Calinic este scurt și sfătuiește la pocăință sinceră prin spovedanie și schimbarea atitudinii viitoare – în locul furtului, cererea de ajutor deschisă, cu încredere în bunătatea oamenilor.

„Doamne, ajută! Probabil că dacă i-ați fi cerut părintelui v-ar fi dat mai mult. Acum nu rămâne decât să vă mărturisiți păcatul și să încercați pe viitor să vă rezolvați lipsurile cerând ajutorul celor cu posibilități. An bun!”