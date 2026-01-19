Expoziția itinerantă „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia” ajunge la Muzeul Național al Bucovinei



În perioada 23 ianuarie – 6 martie 2026, Muzeul Național al Bucovinei găzduiește expoziția itinerantă „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia”, organizată de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) din Cluj-Napoca. Expoziția va fi deschisă publicului în sala PARTER a Muzeului de Istorie din Suceava și propune o incursiune fascinantă în universul artistic, cultural și social al Greciei antice, Etruriei și Magnei Grecia.

Vernisajul oficial va avea loc vineri, 23 ianuarie 2026, la ora 13:00, marcând momentul de deschidere a expoziției pentru vizitatori.

Publicul sucevean este invita să admire o selecție valoroasă de vase cu figuri roșii provenite din colecțiile unor importante muzee din România: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Național de Antichități „Vasile Pârvan” din București, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Județean Argeș și Muzeul de Istorie a Moldovei Iași. Piesele se remarcă prin diversitatea formelor, rafinamentul artistic și detaliile elaborate, oferind o imagine elocventă asupra meșteșugului antic și a intenselor schimburi culturale din spațiul mediteraneean.

Majoritatea obiectelor expuse au intrat în patrimoniul muzeelor românești în secolele XIX–XX, fiind aduse de colecționari pasionați și călători entuziaști de arta antică. Tehnica figurilor roșii, dezvoltată la Atena în jurul anilor 530–520 î.Hr., permitea redarea unor detalii fine și un dinamism sporit al scenelor reprezentate. În Etruria și Magna Grecia, această tehnică a fost preluată și adaptată de meșteri locali, ducând la apariția unor școli regionale distincte, cu influențe și particularități proprii.

Vasele aveau roluri multiple – funerar și simbolic – fiind utilizate ca ofrande în morminte sau elemente decorative în locuințe, reflectând în același timp statutul social al proprietarilor. Scenele ilustrate acoperă o gamă largă: episoade mitologice, ritualuri dionisiace, momente din teatru antic sau aspecte din viața cotidiană, evidențiind atât influențele grecești, cât și adaptările locale.

Prin această expoziție itinerantă, Muzeul Național al Bucovinei contribuie la promovarea patrimoniului cultural național și european, oferind publicului ocazia de a descoperi legăturile profunde dintre Grecia antică, Etruria și comunitățile din Magna Grecia. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.