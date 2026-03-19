11 elevi din județul Suceava s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Geografie: rezultate remarcabile la etapa județeană găzduită de Colegiul Național „Mihai Eminescu”


Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie a reunit, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, un număr de 51 de elevi din clasele a VIII-a până la a XII-a, provenind din școli și colegii din întreg județul. Competiția a confirmat nivelul ridicat de pregătire al elevilor suceveni în domeniul geografiei și al științelor conexe, iar rezultatele obținute au permis calificarea a 11 elevi la etapa națională.

Calificările s-au realizat atât „din oficiu” (locurile I pe clasă), cât și pe locuri suplimentare, în funcție de baremul național și de performanțele obținute.

Iată lotul județului Suceava pentru etapa națională:

Clasa a VIII-a

  • Cojocariu Maya Camelia – Școala Gimnazială nr. 4 Suceava (calificare din oficiu) – prof. dr. Nistor Bogdan
  • Sîrghi Amalia Maria – Școala Gimnazială Ipotești (loc suplimentar) – prof. Adochiței Adriana
  • Siretian Daniel – Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (loc suplimentar) – prof. Tănăsan Luminița
  • Onuțu Ioan Ciprian – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava (loc suplimentar) – prof. Savin Cătălin

Clasa a IX-a

  • Apostol Andreea – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (calificare din oficiu) – prof. dr. Porof Marcel
  • Iosep Adelina Maria – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (loc suplimentar) – prof. Năsulea Florentina

Clasa a X-a

  • Sava Matei – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (calificare din oficiu) – prof. Cazacu Marius Constantin

Clasa a XI-a

  • Oprișan Lucian Alexandru – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (calificare din oficiu) – prof. Cazacu Marius Constantin
  • Pușcaș Paula Mariana – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (loc suplimentar) – prof. Ciumașu Radu George

Clasa a XII-a

  • Popescu Larisa-Ioana – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (calificare din oficiu) – prof. Năsulea Florentina
  • Moisii Andrei – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (loc suplimentar) – prof. Rădulescu Alexandru

Etapa națională a Olimpiadei Naționale de Geografie se va desfășura la Hunedoara, în perioada 5–10 aprilie 2026. Lotul județului Suceava va fi însoțit de doi profesori cu experiență vastă în olimpiade:

  • prof. Năsulea Florentina (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava)
  • prof. Țolca Doinița Felicia (Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și inspector de specialitate pentru geografie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava)

Competiția județeană a fost coordonată de inspectorul școlar pentru geografie, prof. Doinița Felicia Țolca, care a asigurat organizarea și evaluarea probei în condiții de maximă rigurozitate. Performanțele obținute reflectă nu doar efortul susținut al elevilor, ci și implicarea constantă a cadrelor didactice din județ, care investesc timp și resurse în pregătirea olimpiadelor.


