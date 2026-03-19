11 elevi din județul Suceava s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Geografie: rezultate remarcabile la etapa județeană găzduită de Colegiul Național „Mihai Eminescu”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie a reunit, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, un număr de 51 de elevi din clasele a VIII-a până la a XII-a, provenind din școli și colegii din întreg județul. Competiția a confirmat nivelul ridicat de pregătire al elevilor suceveni în domeniul geografiei și al științelor conexe, iar rezultatele obținute au permis calificarea a 11 elevi la etapa națională.

Calificările s-au realizat atât „din oficiu” (locurile I pe clasă), cât și pe locuri suplimentare, în funcție de baremul național și de performanțele obținute.

Iată lotul județului Suceava pentru etapa națională:

Clasa a VIII-a

Cojocariu Maya Camelia – Școala Gimnazială nr. 4 Suceava (calificare din oficiu) – prof. dr. Nistor Bogdan

Sîrghi Amalia Maria – Școala Gimnazială Ipotești (loc suplimentar) – prof. Adochiței Adriana

Siretian Daniel – Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (loc suplimentar) – prof. Tănăsan Luminița

Onuțu Ioan Ciprian – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava (loc suplimentar) – prof. Savin Cătălin

Clasa a IX-a

Apostol Andreea – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (calificare din oficiu) – prof. dr. Porof Marcel

Iosep Adelina Maria – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (loc suplimentar) – prof. Năsulea Florentina

Clasa a X-a

Sava Matei – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (calificare din oficiu) – prof. Cazacu Marius Constantin

Clasa a XI-a

Oprișan Lucian Alexandru – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (calificare din oficiu) – prof. Cazacu Marius Constantin

Pușcaș Paula Mariana – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (loc suplimentar) – prof. Ciumașu Radu George

Clasa a XII-a

Popescu Larisa-Ioana – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (calificare din oficiu) – prof. Năsulea Florentina

Moisii Andrei – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (loc suplimentar) – prof. Rădulescu Alexandru

Etapa națională a Olimpiadei Naționale de Geografie se va desfășura la Hunedoara, în perioada 5–10 aprilie 2026. Lotul județului Suceava va fi însoțit de doi profesori cu experiență vastă în olimpiade:

prof. Năsulea Florentina (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava)

prof. Țolca Doinița Felicia (Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și inspector de specialitate pentru geografie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava)

Competiția județeană a fost coordonată de inspectorul școlar pentru geografie, prof. Doinița Felicia Țolca, care a asigurat organizarea și evaluarea probei în condiții de maximă rigurozitate. Performanțele obținute reflectă nu doar efortul susținut al elevilor, ci și implicarea constantă a cadrelor didactice din județ, care investesc timp și resurse în pregătirea olimpiadelor.