Trei șoferi din județul Suceava, prinși băuți la volan în doar câteva ore. Unul conducea fără permis valabil

Polițiștii rutieri și de ordine publică din județul Suceava au înregistrat, în cursul zilei de 18 martie 2026, trei cazuri distincte de conducere sub influența alcoolului, unul dintre ei neavând permis de conducere. Toate cele trei persoane au fost conduse la unități medicale pentru recoltarea de probe biologice de sânge, iar în fiecare caz s-a întocmit dosar penal.

Astfel, miercuri, la ora 15:50 pe strada Prof. Dr. Gheorghe Scripcaru din satul Boroaia, comuna Boroaia, polițiștii Postului de Poliție Boroaia au oprit un autoturism Volvo gri cu numere provizorii, care prezenta un mod de deplasare neobișnuit. La volan a fost identificat un bărbat de 46 de ani, din localitate. Acesta emana halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i s-au recoltat probe de sânge. Cercetările se fac pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului (alcoolemie peste 0,80 g/l în sânge).

Tot miercuri, la ora 16:10 pe strada Victoriei din municipiul Suceava, un echipaj format dintr-un polițist de la Biroul Ordine Publică și un polițist local a oprit un autoturism Opel. Verificările în bazele de date au relevat că polița RCA era expirată. Conducătorul auto, un bărbat din comuna Șcheia, a fost testat cu aparatul alcooltest – rezultat: 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava pentru recoltarea de probe biologice. Dosarul penal vizează două infracțiuni: conducere sub influența alcoolului (peste limita legală) și conducere fără permis.

În noaptea de miercuri spre joi la ora 1:25, pe strada Sf. Dumitru din municipiul Rădăuți, un echipaj mixt (Compartimentul Rutier și Biroul Ordine Publică) a oprit un autoturism Volvo după semnalizare regulamentară. La volan a fost legitimat un bărbat de 36 de ani, din municipiul Rădăuți. Acesta emana halenă alcoolică, iar testarea cu etilotestul a indicat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testul DrugTest a fost negativ. Cu consimțământul conducătorului, i s-au recoltat probe de sânge la Spitalul Municipal Rădăuți. Bărbatului i s-a reținut permisul de conducere (dovadă înlocuitoare fără drept de circulație) și este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului .