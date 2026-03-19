Un bărbat din Rădăuți a ajuns în arest după ce a postat pe TikTok o filmare la volanul unui Audi A8 deși nu are permis de conducere



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Rădăuți a reținut pentru 24 de ore un bărbat din localitate, bănuit de conducerea unui vehicul fără permis de conducere valabil, după ce acesta a postat pe platforma TikTok înregistrări video care îl înfățișau la volanul unui autoturism de lux, adoptând un comportament agresiv în trafic.

Potrivit probatoriului administrat de organele de cercetare penală, la data de 14 martie 2026, suspectul a încărcat pe contul său personal de TikTok clipuri video din care reieșea că se afla la volanul unui autoturism Audi A8 și că, la un moment dat, a pornit vehiculul de pe loc prin patinarea excesivă în gol a roților motoare – manevră considerată periculoasă și agresivă în conducere.

Sesizarea din oficiu a fost făcută chiar de polițiștii din Rădăuți, care dețineau informații că persoana în cauză nu posedă permis de conducere valabil. Ulterior, în urma verificărilor și a probatoriului administrat, s-a stabilit următoarea situație de fapt:

La data de 13 martie 2026, în jurul orei 22:25, bărbatul se afla inițial ca pasager într-un autoturism Audi A8 (cu volanul pe partea dreapta). După ce a coborât, șoferul l-a filmat cum urcă pe scaunul din față-dreapta, iar la scurt timp vehiculul s-a pus în mișcare. Autoturismul a ieșit din incinta unei stații de carburanți și s-a deplasat pe strada Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți, fiind condus de suspect.

În baza probelor acumulate, la data de 18 martie 2026, prin ordonanță a fost dispusă reținerea suspectului pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a înlocuit măsura reținerii cu controlul judiciar.

Cazul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.