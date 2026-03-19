Acțiune polițienească la Dolhasca pentru siguranța în mediul școlar:  Nouă elevi au fost găsiți în afara școlii și au fost trimiși la cursuri

În conformitate cu Planul de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat miercuri, 18 martie 2026, între orele 10:00 și 12:00, o acțiune complexă pe raza orașului Dolhasca, cu accent pe perimetrul Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” și zonele adiacente.

Obiectivele principale ale intervenției au vizat creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, asigurarea protecției unităților de învățământ, prevenirea absenteismului școlar, combaterea delincvenței juvenile în incinta și în proximitatea școlilor, prevenirea portului sau folosirii fără drept a obiectelor periculoase și conștientizarea elevilor și cadrelor didactice cu privire la riscurile asociate consumului de alcool, tutun, energizante și droguri în mediul școlar

La acțiune au participat un total de 10 forțe, respectiv patru polițiști din Biroul Siguranță Școlară, trei polițiști din Poliția orașului Dolhasca, un polițist din Serviciul Criminalistic – Compartimentul Canin (cu câine de serviciu) și doi jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava

Rezultatele concrete ale acțiunii:

Au fost efectuate 8 controale la agenți economici din zona adiacentă unității de învățământ, pentru verificarea respectării interdicțiilor legale privind vânzarea de alcool, tutun și energizante către minori. Au fost legitimate 17 persoane, dintre care 9 elevi ai Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” care se aflau în afara unității școlare în intervalul orar al cursurilor. Cei nouă elevi au fost trimiși înapoi la cursuri, iar conducerea unității de învățământ va fi informată oficial pentru a dispune măsurile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (absențe nemotivate, sancțiuni disciplinare etc.). Au fost organizate 8 activități preventive informative (participări la ore de curs și discuții ghidate) cu un număr total de 279 de elevi și 72 de cadre didactice din Liceul Tehnologic „Oltea Doamna”. Au fost discutate: interdicțiile legale privind alcoolul, energizantele și tutunul pentru minori, răspunderea penală/contravențională, prevenirea portului de obiecte periculoase, tipuri de infracțiuni școlare, semne ale consumului de droguri și modalități de sesizare.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai largă de intervenții planificate la nivelul județului Suceava, derulate de Biroul Siguranță Școlară în parteneriat cu unitățile de învățământ, jandarmeria și alte instituții cu atribuții în domeniu. Scopul declarat este menținerea unui climat de siguranță și prevenirea oricăror forme de violență, consum ilicit de substanțe sau absenteism cronic în mediul școlar.