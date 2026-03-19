Razie amplă în zona Câmpulung Moldovenesc: Amenzi de peste 109.000 lei, bunuri confiscate de peste 73.000 euro și 3,52 mc material lemnos ridicat

În data de 18 martie 2026, polițiștii din cadrul Poliției orașului Câmpulung Moldovenesc, împreună cu forțe suplimentare din mai multe instituții, au desfășurat o acțiune complexă de amploare pe raza subunității, axată pe prevenirea și combaterea infracțiunilor economico-financiare și judiciare, identificarea persoanelor urmărite, asigurarea ordinii publice, siguranța traficului rutier, protecția elevilor și a personalului didactic, precum și combaterea tăierilor ilegale de arbori și a întregului lanț ilicit legat de materialul lemnos.

Acțiunea, desfășurată în două intervale orare (06:00–12:00 și 18:00–21:00), a mobilizat un efectiv consistent, respectiv 31 de polițiști din subunitatea Câmpulung Moldovenesc, 3 lucrători din Centrul de Investigații Criminale și Expertize Câmpulung Moldovenesc, 5 jandarmi din Detașamentul 7 Jandarmi Câmpulung Moldovenesc, un reprezentant al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cinci reprezentanți ai Autorității Vamale și trei reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.)

Rezultatele acțiunii au fost următoarele:

520 de persoane legitimate

328 de autovehicule controlate

29 de societăți comerciale, persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale verificate

129 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 109.975 lei

7 certificate de înmatriculare reținute

4 permise de conducere reținute

4 seturi de plăcuțe de înmatriculare reținute

167 de testări cu etilotestul

2 testări cu DrugTest

Bunuri confiscate:

5.766 bucăți produse cosmetice de diverse mărci și branduri (Dermo Expertise, Men Expert, L’Oréal Dermo Expertise, Garnier Skin Naturals, L’Oréal Elseve, Cien, Wella, Maybelline, etc.), inclusiv șampoane, balsamuri, deodorante, aparate de ras, geluri de styling, rimel, creioane de ochi, creme decolorante etc. Valoarea de piață estimată: 70.000 euro

336 sticle de vin (750 ml) – mărci italiene Doppio Passo și Primitivo. Valoare estimată: 3.300 euro

3,52 metri cubi material lemnos – valoare estimată: 971 lei

Caz reprezentativ – captură majoră de produse cosmetice și alcool

Cel mai semnificativ rezultat al raziei a fost înregistrat miercuri, 18 martie 2026, ora 10:30, pe raza comunei Sadova. Un echipaj mixt format din polițiști ai Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta și lucrători ai Autorității Vamale – Echipa Mobilă – a oprit pentru control o autoutilitară Mercedes-Benz care se deplasa din direcția Vatra Dornei spre Vicovu de Jos.

Conducătorul auto a declarat că transportă bunuri achiziționate din Italia, fără a deține însă documente legale de proveniență. După inventarierea completă a încărcăturii, au fost identificate:

5.766 bucăți produse cosmetice de mărci recunoscute internațional

336 sticle de vin italian (Doppio Passo și Primitivo)

Toate bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, valoarea totală a acestora fiind estimată la peste 73.300 euro. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și/sau evaziune fiscală.