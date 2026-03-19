Ninsorile au revenit în zona montană a județului Suceava. Pe DN 17A – Pasul Palma drumarii intervin cu utialaje cu lamă și material antiderapant



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



După o perioadă de vreme neobișnuit de blândă pentru calendar, ninsorile au revenit brusc în zona montană a județului Suceava, afectând drumurile naționale.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat că s-au mobilizat utilaje specifice pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Echipele de intervenție acționează cu utilaje echipate cu lamă și răspânditoare de material antiderapant.

autoutilitare echipate cu lamă de zăpadă – pentru degajarea benzilor de circulație;

– pentru degajarea benzilor de circulație; răspânditoare de material antiderapant (sare și/sau nisip) – pentru creșterea aderenței pe carosabil;

(sare și/sau nisip) – pentru creșterea aderenței pe carosabil; utilaje de deszăpezire suplimentare – în zonele cu acumulări mai mari sau pe sectoarele cu pantă accentuată.

Deși în zonele de șes și submontane ale județului precipitațiile au fost predominant sub formă de ploaie rece sau lapoviță, la altitudini peste 1.000–1.100 m (cum este Pasul Palma, situat la circa 1.050–1.100 m), ninsoarea creează condiții tipice de iarnă târzie.